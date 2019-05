von Stefan Heimpel

Mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde vom Gemeinderat ein Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung, bei einem Wald das gesetzlich gegebene Vorkaufsrecht auszuüben und das Waldstück zu erwerben. Zuvor gab es relativ hitzige Diskussionen. Eine ganze Schar von Zuhörern war wegen dieses Tagesordnungspunktes in die jüngste Sitzung gekommen.

Einige Zuhörer verfolgen Debatte

Unter bestimmten Bedingungen kann die Stadt bei einem anstehenden Waldverkauf ein Vorkaufsrecht ausüben. Dies bedeutet, dass der zwischen Käufer und Verkäufer ausgehandelte Kaufpreis von der Kommune bezahlt werden muss, der private Kauf dadurch aber nicht zustande kommt.

Gesetz regelt Details

Im Gesetz vorgeschrieben ist, dass das Vorkaufsrecht nur dann ausgeübt werden kann, wenn der Erwerb der Verbesserung der Waldstruktur und der Sicherung der Erholungsfunktionen des Waldes dient. Der vereinbarte Kaufpreis von 150 000 Euro hätte von der Stadt aufgebracht werden müssen, zuzüglich Gebühren und Grunderwerbsteuer.

Besser zu bewirtschaften?

Es ging um ein Waldstück oberhalb der Stadt zwischen der Hagenreute und dem Kälbergässle. Die Verwaltung argumentierte, dass zwei benachbarte Waldstücke bereits Eigentum der Stadt seien und dadurch eine zusammenhängende Einheit entstehen würde, die besser bewirtschaftet werden könnte. Außerdem könnte nach den Argumenten der Verwaltung das Grundstück die Erholungsfunktion des städtischen Waldes stärken. Die Vorschriften könnten eher im öffentlichen Wald umgesetzt werden als im Privatwald. Das Geld für den Grunderwerb ist im Haushaltsplan der Stadt nicht vorgesehen, würden aber zur Verfügung stehen, da andere Maßnahmen in diesem Jahr nicht oder erst spät durchgeführt werden.

Verwaltungs-Argumente bezweifelt

Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen, die später noch durch weitere Details von Förster Alfred Heinzelmann und Kämmerer Armin Pfriender ergänzt wurden, ergriff Rüdiger Hirt (CDU) das Wort. Er bezweifelte, dass diese Argumentation der Verwaltung zutreffe, eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des städtischen Waldes sei auch jetzt ohne Probleme möglich, auch die Erschließung werde nicht verbessert. Ebenso vermisse er eine Verbesserung der Situation bei der Erholung. Vor allem aber stelle sich auch die Frage, woher die 150 000 Euro genommen werden. Noch bei der Vorstellung des Haushaltsplans 2019 habe die Verwaltung deutlich gemacht, dass man bei den großen finanziellen Anforderungen enorme Anstrengungen brauche. Unter anderem sollte man zusätzliche Ausgaben möglichst reduzieren.

Bürgermeister Robert Strumberger argumentierte, dass man bei der immer wieder geforderten Erschließung von Gewerbe- und Bauflächen entsprechende Ausgleichsflächen benötige. Dafür sei ein solches Waldstück gut geeignet.

„Einer Enteignung ähnlich“

Noch deutlichere Worte fand Helmut Ruf (CDU). Er sah in dieser Maßnahme der Stadt einen schwerwiegenden Eingriff in das Eigentumsrecht und bezeichnete ein solches Vorkaufsrecht als „einer Enteignung ähnlich“, was im Grundgesetz verboten sei. Die Bedingungen aus dem Gesetz seien nicht erfüllt, es bestehe auch sonst kein Zwang zum Kauf. Die entsprechenden Vorgaben der Waldbewirtschaftung könne auch ein privater Besitzer erfüllen.

Genug Tauschfläche vorhanden

Schließlich vermutete Ruf, dass bei einem entsprechenden Rechtsstreit der betroffenen Parteien mit der Stadt eine Entscheidung zugunsten der Stadt eher unwahrscheinlich sei. Mit 1500 Hektar Wald sei Vöhrenbach einer der größten Besitzer im Kreis und könne Ausgleichsmaßnahmen oder mithilfe von Tauschgeschäften notwendige Veränderungen problemlos durchführen.

Geld an anderer Stelle nötig

Für die BWV-Fraktion sprach Andrea Fritsch, man sei sich einig, dass in Vöhrenbach an vielen Stellen dringend Geld benötigt werde, man deshalb „von diesem Kauf Abstand nehmen“ sollte. Jürgen Straub (CDU) ergänzte, dass Vöhrenbach bereits viel Wald besitze und die künftige Preisentwicklung beim Holz eher unsicher sei. „Diesen Wald brauchen wir nicht“, man solle das Geld für andere Dinge verwenden. Susanne Dorer (CDU) bezeichnete das Vorkaufsrecht für eine Gemeinde als grundsätzlich gut, doch auch sie ist überzeugt, dass man möglichen Bedarf an bestimmten Flächen jederzeit durch Tauschgeschäfte mit dem bestehenden Wald regeln könne.

Geheim abgestimmt

Auf Antrag von Stadträtin Gunda Kleiser (CDU) wurde geheim abgestimmt. Hier wurde der Beschlussvorschlag der Verwaltung mit acht Gegenstimmen deutlich abgelehnt, es gab daneben zwei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen. Die Zuschauer quittierten diese Entscheidung mit einem kurzen Applaus.