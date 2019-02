von Stefan Heimpel

Abgelehnt hat der Vöhrenbacher Gemeinderat die Gewährung von Zuschüssen für Nachzügler beim Anschluss an das Breitbandkabel.

Immer mehr Anfragen von Hauseigentümern

Zunehmend sieht sich der Zweckverband Breitbandversorgung mit Anfragen von Hauseigentümern konfrontiert, die nach Abschluss der Arbeiten zur Breitbandversorgung doch noch nachträglich einen Hausanschluss herstellen lassen wollen. Dabei entstehen gegenüber dem regulären Anschluss deutliche Mehrkosten. Im Zweckverband haben sich die Gemeinden nun darauf geeinigt, dass jede Kommune selbst festlegt, ob und wie viel sie an diesen nachträglichen Kosten übernimmt.

Signal an Immobilienbesitzer in künftigen Ausbaugebieten

Die Verwaltung schlug allerdings dem Gemeinderat vor, in Vöhrenbach keine Zuschüsse für Nachzügler zu gewähren, da die übrigen Bürger, die sich gleich für den Anschluss entscheiden, auch keinen Zuschuss von der Stadt erhalten haben. Unter anderem sei die Ablehnung eines solchen ­Zuschusses für Nachzügler auch ein Signal an die Eigentümer in den Gebieten, die künftig den Breitband­anschluss erhalten, gleich die Arbeiten zu beauftragen.

Günstiger Preis während der öffentlichen Ausbau-Arbeiten

Aus dem Gemeinderat kam eindeutige Zustimmung zu diesem Vorschlag: Nachzügler erhalten also in Vöhrenbach keinen Zuschuss für den Anschluss ans Breitband. Wer sich gleich für den Breitband-Anschluss entscheidet, bezahlt bei den notwendigen Bauarbeiten lediglich die Zuführung von der Grundstücksgrenze bis an das Haus. Und dies zu einem günstigen Preis. Bei einem späteren Anschluss muss allein schon diese Leitung separat beauftragt werden, was unter anderem noch zusätzliche und damit höhere Kosten zur Folge hat.

Deutliche Mehrkosten für späteren Entschluss

Nicht bezahlen müssen die Bürger beim Anschluss an das Glasfasernetz aber sämtliche Arbeiten im öffentlichen Raum, also die Verlegung der Glasfaser-Kabel im Gehweg bis an die Grundstücksgrenze mit allen dazugehörenden Arbeiten. Und da entstehen bei den Nachzüglern erhebliche Kosten.

Mehrere hundert Euro schon allein für Grabungsarbeiten

Der Zweck­verband hat Beispielrechnungen aufgeführt: Allein für die ­Vorbereitung der Arbeiten wie Baustelleneinrichtung oder Verkehrssicherung sind für einen Hausanschluss bis zu 1000 Euro fällig. Dann muss der Gehweg erneut geöffnet und eine Grube bis zum Glasfaser-Kabel hergestellt werden. Dies kostet den ­Hauseigentümer bis zu 600 Euro. Für die Abzweigung aus dem Hauptkabel Richtung Haus fallen weitere 60 Euro an.

Straßenunterquerung macht Anschluss noch teurer

Und noch teurer wird es, wenn das ­Glasfaserkabel im Gehweg auf der anderen ­Straßenseite liegt, da dann auch die Unterquerung der Straße mit dem Kabel bezahlt werden muss. Bei einer ­Straßenbreite von etwa sechs Metern sind das allein rund 864 Euro. Diese Kosten kann sich der Hauseigentümer alle sparen, wenn er gleich einen Hausanschluss beantragt, wenn ihm dieser vom Zweckverband angeboten wird.

Glasfaserkabel-Ablage auf dem Grundstück als günstige Option

Bei der günstigsten Möglichkeit, die der Zweckverband anbietet, wird das Glasfaser-Kabel auf dem Grundstück abgelegt. Dies ist für die Hausbesitzer sogar vollständig kostenlos. Denn die Arbeiten im öffentlichen Raum werden bei der allgemeinen Verlegung komplett vom Zweckverband übernommen. Auf dem privaten Grundstück fallen in diesem Fall keine Arbeiten und damit auch keine Kosten an. Später kann man dann jederzeit ohne großen Aufwand und damit sehr kostengünstig von diesem Glasfaserkabel an der Grundstücksgrenze einen Anschluss ins Haus legen.