von Stefan Heimpel

Die Förderung der Vereine war ein großes Thema bei der Gemeinderatssitzung in Vöhrenbach. Auch für 2020 beschloss der Gemeinderat Vöhrenbach wieder die Förderung von Vereinsarbeit durch Geld aus der Sonderrücklage des Fördervereins Vöhrenbacher Alten- und Altenpflegeheim. Positiv beschieden wurden die Anträge vom TTC Vöhrenbach und vom Musikverein Urach.

Hilfreiche Sonderrücklage

Nachdem der Förderverein für das Vöhrenbacher Alten- und Altenpflegeheim im Jahr 2003 aufgelöst worden war, wurde das Vereinsvermögen auf die Stadt übertragen. Diese Mittel sind für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Aus dieser Sonderrücklage werden regelmäßig Vereine auf Antrag bei ihrer Arbeit unterstützt. Allein im Jahr 2019 erhielten verschiedene Organisationen und Projekte Zuschüsse in Höhe von 11 500 Euro, die dann auch im Jahr 2019 umgesetzt und abgerechnet wurden. Von den ursprünglich rund 175 000 Euro waren nach der Förderung zahlreicher Projekte in diesen 16 Jahren zum 31. Dezember 2019 noch 24 100 Euro übrig.

Von 175 000 Euro sind noch 24 100 übrig

Der TTC hat nun für das laufende Jahr einen Zuschuss für die Anschaffung eines Defibrillators für die Sporthalle beantragt. Dieser Defibrillator käme im Notfall natürlich allen Vereinen in der Sporthalle zugute. In der Festhalle gibt es zwar bereits einen solchen Defibrillator, der aber während der Sportveranstaltungen häufig nicht zugänglich ist. Der zweite Antrag kommt vom Musikverein Urach. Er beantragt 7500 Euro Zuschuss zur Anschaffung neuer Uniformen, was etwa der Hälfte der Gesamtkosten entspricht. Es gibt noch einen weiteren Antrag, der aber zuerst mit einem Blick auf das Steuerrecht überprüft werden müsse. Der Gemeinderat stimmte beiden Anträgen zu. Die Vereine müssen dann, wie üblich, Rechnungen als Nachweise vorlegen.