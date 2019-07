Alle 13 Teilnehmer der viertägigen Fahrt nach Taizè und Umgebung mit dem Bildungswerk Vöhrenbach entsprachen nicht mehr ganz den Anforderungen der Communaute von Taize, nämlich zwischen 16 und 29 Jahren alt zu sein. Dennoch konnte die Gruppe, die außerhalb des Geländes in einem alten Schloss wohnte, an den Gebeten der berühmten Brüdergemeinschaft, die drei Mal am Tag stattfinden, teilnehmen und sich vom Geist von Taizé anstecken lassen.

Einheit in der Einfachkeit

Die Gebete und Gesänge von Taizè lassen niemanden unberührt. Die 2000 Menschen, überwiegend Jugendliche, die in der Regel eine Woche in Taizé sind, in Gemeinschaft und Frieden beieinander zu sehen und die Gesänge und Gebete in vielen Sprachen zu hören, sei eine Erfahrung, die man nie wieder vergesse. Man spüre die Grundmotivation der ökumenischen Brüdergemeinschaft, gegründet von Frère Roger Schutz, den Frieden und die Einheit der Menschen in Einfachheit zu suchen und zu finden.

Geist der Versöhnung

Frère Roger wurde 2005 während des Gottesdienstes von einer geisteskranken Frau während des Gebetes niedergestochen und starb. Diesen Geist der Versöhnung nachklingen lassen konnte die Gruppe immer wieder im sehr alten Schloss von Burnand mit einem alten Garten, mit dem Blick in die Landschaft des Burgund. Die in der Nähe liegende, alte, fast vollkommen zerstörte Klosteranlage von Cluny stand auf dem Programm mit dem dazugehörigen kleinen Städtchen mit Markt und vielen kleinen Geschäften. Cluny war im Mittelalter eines der bedeutendsten Zentren Europas. Auf der Hinfahrt wurde noch Ronchamp mit der Kapelle „Notre Dame du Haut“ von Le Corbusier am Fuße der Vogesen mit ihrer einzigartigen Architektur angeschaut und durch eine Führung erklärt.