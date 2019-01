Einmal mehr präsentieren sich die Musiker der Vöhrenbacher Stadtkapelle bei ihrem Jahreskonzert unter der Leitung von Bernd Brugger in bester Form. Konzertante Blasmusik stand ebenso auf dem Programm wie ein klassischer Marsch oder Rockmusik. Mit dieser Vielfalt im Programm wurde jedem der Besucher etwas geboten.

Die Stadtkapelle feiert ihr 200-jähriges Bestehen, und beim Konzert wurde einmal mehr deutlich, wie beliebt dieser Musikverein in der Stadt ist. Denn bereits im Vorfeld war die Festhalle für dieses Konzert komplett ausverkauft. Vorsitzender Ferdinand Möller freute sich bei der Begrüßung über diese sehr gute Resonanz. Begrüßen konnte er hier auch Bürgermeister Robert Strumberger, den Ehrenvorsitzenden Karlheinz Fritsch, Lore Zähringer und die ehemalige Bundestagsabgeordnete Christa Lörcher.

Ein besonderer Gruß galt auch dem Vizepräsidenten des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar, Egon Bäurer, der auch wegen hoher Ehrungen nach Vöhrenbach gekommen war. Allerdings gab es hier eine Besonderheit: Wegen des großen Jubiläums der Stadtkapelle war nicht nur der Vizepräsident gekommen, sondern eine ganze Delegation von Vertretern aus dem Präsidium des Blasmusikverbandes zollte hier mit ihrer Anwesenheit der Stadtkapelle Referenz.

Durch das Konzert führte dann in bewährter Weise Monika Schätzle, die zu den einzelnen Stücken ebenso interessante Informationen parat hatte wie zur Stadtkapelle selbst. Aktuell musizieren in der Stadtkapelle 24 Musikerinnen und 39 Musiker mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren. Auch bei diesem Konzert konnten wieder einige neue Musiker willkommen geheißen werden. Darüber hinaus musizieren 33 Jugendliche in der Bläserjugend, elf weitere Zöglinge werden bereits ausgebildet, zu einem großen Teil durch acht eigene Ausbilder der Kapelle.

Das Programm begann dann mit einer Original-Blasmusikkomposition, einem Präludium. Mit seinen fanfarenartigen Klängen war es der richtige Auftakt zu diesem Geburtstagskonzert. Es folgte dann gleich einer der Höhepunkte des Abends, die Ouvertüre zur Operette „Leichte Kavallerie“ von Franz von Suppé. Äußerst schwungvoll präsentierten die Musiker hier dieses Werk, das aber auch besinnliche Passagen aufwies.

Wie auch bei vielen anderen Werken des Abends gab es zwar keine Solisten, aber immer wieder solistische Partien, die von den verschiedenen Musikern der Kapelle gekonnt dargeboten wurden. Bei der „Leichten Kavallerie“ war dies beispielsweise Kim Schrenk mit der Klarinette. Und gleich danach folgte ein weiteres wuchtiges Werk: der Komponist Otto Schwarz hatte seine eigenen Eindrücke aus dem Sauerland von Sturm Kyrill 2007 in Musik gefasst – vom leichten Regen bis zum Sirenengeheul und dem tobenden Sturm.

Beliebt ist auch das Musical „Tanz der Vampire“, aus dem nun eine ganze Reihe von Melodien folgten. Weiter ging es mit Melodien aus der irischen Volksmusik, dem Konzertmarsch „Die Regimentskinder“ und der Filmmusik zu den „Glorreichen Sieben“. Und schließlich ging es weiter zu ganz modernen Klängen. Zuerst einmal ein Medley mit Hits der 80er Jahre wie „Skandal im Sperrbezirk“ oder „Rock me Amadeus“. Und schließlich wurde dem "King of Pop" Michael Jackson mit seinen großen Hits gedacht.

Die Vielfalt ebenso wie die gekonnte Darbietung sorgten immer wieder für reichlich Applaus, sodass die Musiker am Ende erst nach drei Zugaben von der Bühne gehen konnten.

Das Jubiläumsfest

Seit 200 Jahren gibt es in Vöhrenbach die Stadtkapelle, was in diesem Jahr mit einem großen Jubiläumsfest vom Donnerstag, 30. Mai, bis zum Montag, 3. Juni, gefeiert wird. Dies wurde auch in der Festhalle den Besuchern gleich deutlich gemacht: Über der Bühne hing ein großes Transparent „200 Jahre Stadtkapelle Vöhrenbach“. Auch Vorsitzender Ferdinand Möller lud die Zuhörer im Saal und die ganze Bevölkerung ein, bei diesem Jubiläum mitzufeiern. Gleichzeitig bat er auch um entsprechende Unterstützung für das Fest im Festzelt. Freiwillige Helfer für die insgesamt 430 Arbeitseinsätze seien hier ebenso notwendig wie Spenden für die rund 200 benötigten Kuchen, damit dies ein unvergessliches Geburtstagsfest werde. Gleichzeitig machte er deutlich, dass an diesem Abend bereits die Festschrift zum 200-jährigen Bestehen der Kapelle zum Verkauf angeboten werde. Der Preis der Festschrift beträgt 4,50 Euro. Danach ist die Festschrift bei den Musikern der Stadtkapelle erhältlich, genauso aber auch bei den folgenden Verkaufsstellen: Sparkasse Vöhrenbach, Edeka Scherzinger und Tankstelle Kienzler/Schätzle. Und außerdem wurde ein neuer Kalender mit tollen Bildern der Stadtkapelle vorgestellt, der an diesem Abend schon vorbestellt werden konnte und in den nächsten Tagen erscheint. Und schließlich gab es am Ende des Konzertes noch einmal ein besonderes Highlight im Blick auf das Jubiläum: Als Zugabe erklang hier ein flotter Bossa-Nova. Doch plötzlich öffnete sich die Tür zum Saal, und zwei lustige Assistenten trugen ein großes Schild „Jahre“ auf die Bühne. Dann versuchten die beiden Clowns auch noch, die richtige Jahreszahl zu diesem Jubiläum anzubringen, doch nach einem ersten falschen Versuch mit der Aufschrift „250“ kam es dann zum richtigen Schild „200 Jahre“, gleichzeitig wurden weitere Tafeln präsentiert mit dem Datum des Jubiläums: „30. Mai bis 3. Juni“.