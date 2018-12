von Hartmut Ketterer

„Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Musik.“ Mit diesen Worten machte Moderatorin Heike King auf eine musikalische Bergwanderung aufmerksam.

Die Zuhörer sollten sich Sonnenaufgang, rauschende Bäche, zwitschernde Vögel, Panoramen, Gefahren und anspruchsvolle Aufstiege vorstellen. Die Ouvertüre „Alpine Inspirations“ stand auf den Notenblättern, und mit der Intonation gelang dem Musikverein Hammereisenbach ein hörenswerter Einstieg in das Weihnachtskonzert.

Zurücklehnen und genießen war auch für das restliche Konzertprogramm angesagt, das die Musiker um Dirigent Tobias Winter hervorragend darboten. Verbandsdirigent Gottfried Hummel lobte die „wunderbaren Stücke“, und die Zuhörer in der ausverkauften Festhalle bekräftigten diese anerkennende Benotung mit reichlich Applaus.

Hohes Niveau

Inspirierende Klänge, die sich durch Rhythmus und Melodie verändern, standen bei dem Konzertwerk „Imagasy“ im Mittelpunkt. Tenorhornist Dominik Nock meisterte dabei sein Solo. Doch auch andere Solisten, unter anderem Nadine Elsäßer und Veronika Kienzler, oder gar ganze Register machten im Laufe des Abends deutlich, dass sich das Zusammenspiel mit der Kapelle auf einem ansprechenden Niveau befindet.

So wurde auch die Darbietung von „The witch and the saint“ (Die Hexe und die Heilige“ mit teils dramatischen Klangbildern gespielt, die Besucher konnten sich die Hexenjagd im Mittelalter gut vorstellen. Nach den bekannten Melodien aus dem Musical „Der König der Löwen“ gingen die Musiker unter großem Beifall in die Pause.

Musikalische Bescherung

Weihnachten und Bescherung gehören zusammen. Für die Gäste bedeutete dies, dass die musikalische Bescherung mit interessanten Stücken durch ein gut eingestimmtes Orchester auch im zweiten Teil des Konzertabends fortgesetzt wurde. Beim zweiteiligen Werk „Pasadena“ beschrieben die 43 Musiker ausdrucksstark und emotional geschmückte Objekte der kalifornischen Stadt und wechselten dann zum Swing-Rhythmus und Latin-Rock-Stil.

Mit wunderschönen Melodien aus dem Disney-Film „Merida“ überzeugten die Hammereisenbacher Musiker, wie variationsreich die Welt der Musik sein kann. Das galt auch für den nachfolgenden, anspruchsvollen Konzertmarsch „Kameraden für immer“.

Gelungene Solistenvorträge, unter anderem von den Klarinettistinnen Marion Tröndle (von links), Mirjam Elsäßer und Melissa Steimle, gibt es beim Weihnachtskonzert des Musikvereins Hammereisenbach. | Bild: Hartmut Ketterer

Wer böhmische Blasmusik und Polkas liebt, kam bei der Komposition „Polka ins Glück“ ganz auf seine Kosten. Bei einem kürzlichen Workshop mit Wilfried Rösch hatte sich die Kapelle dieses Stück angeeignet. Mit Erfolg. Die temperamentvolle Vortragsweise gefiel und Dirigent Winter animierte seine Musiker entsprechend.

Das rockige Hitmedley mit „Thriller“, „Time after time“ oder „Eye of the tiger“ sollte den Abend beenden. Doch die Rechnung ging nicht ganz auf. Das begeisterte Publikum wollte noch mehr. Mit Zugaben wie dem Marsch „Hoch Heidecksburg“ und der Polka „Wir Musikanten“ erfüllte Winter gerne diesen Wunsch.

Dankesworte und Blumen für Dirigent und Moderatorin ließ die Vorsitzende Manuela Honeck folgen. Weiteren Dank sprach die Vorsitzende an die Aushilfsmusiker Manuel Burgbacher, Melanie Möller und Katharina Kirner aus. Beifall für Hallenschmuck und ausgeliehenes Röhren­glockenspiel folgten.

Anerkennung gab es an diesem Abend für den Musiker Arnold Frank, der nach langjährigem Mitwirken in der Kapelle ausschied. Danach durften die Gäste ihr Glück bei der Tombola Loskaufen versuchen, wo 450 tolle Preise von zahlreichen großzügigen Spendern warteten.