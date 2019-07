von Christa Hajek

Mit einem fröhlich gestalteten Festabend nahmen 16 Schüler Abschied von der Vöhrenbacher Josef-Hebting-Schule. Alle hatten den Hauptschulabschluss bestanden. Sie werden sich in Lehrstellen oder auf weiterführenden Schulen weiterbilden. Zur Abschiedsfeier in der Vöhrenbacher Festhalle waren Eltern und Geschwister, Verwandte und Freunde gekommen. Sie wurden von Schulleiter Tim Lutz herzlich willkommen geheißen, ebenso von Julia Penck, die die Jugendlichen drei Jahre lang als Klassenlehrerin begleitete.

Viel zu lachen

Das unterhaltsame Programm hatten die Schüler selbst gestaltet. Da gab es einen flotten Tanz, Marionettentheater und das Lehrerrätsel. In wenigen Versen charakterisierten Helena Reuter und Ronja Bärmann die Lehrkräfte, alle wurden geraten. „Ob Sie Ihre Kinder wieder erkennen?“, fragte Helena Reuter – vorsichtshalber hatten die Akteure zu den Kinderbildern auch aktuelle Fotos gestellt. Mit besonderem Interesse wurden die Bilder der Klassenfahrt nach London angeschaut. Viel zu lachen hatten die Zuschauer beim Sketch über eine Schulstunde. Das türkische Lied, vorgetragen von Dilara Aycicek, fand begeisterten Beifall.

„Bildung ist das Beste“

„Das Beste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist Bildung“, betonte Bürgermeister Robert Strumberger. Das gelte auch, wenn die Schule sich stark verändert mit Tablet und Bildschirm statt Tafel und Kreide. Er lobte das Engagement von Rektor Tim Lutz für die Vöhrenbacher Schule und versicherte, auch die Kommune engagiere sich für die Schule. Aber „es liegt in eurer Hand, was ihr daraus macht“, mahnte er die Abschlussschüler zu eigener Initiative. Gemeinsam verabschiedeten Anja Dold, Vorsitzende des Fördervereins, und Nastassja Ruf im Namen des Elternbeirates die Schüler. „Ihr habt es den Lehrern nicht immer leicht gemacht“, darum galt der Dank den Lehrkräften, die den Kindern ebenso wie die Eltern Orientierung und Halt gaben. Sie ermutigten die Jugendlichen, ihre Träume und Ziele zu verfolgen. Zum Abschluss erhielten die 16 Schüler nicht nur ihre Zeugnisse, sondern auch die selbst gestaltete Abschiedszeitung.

Die Entlassschüler

Diese Schüler wurden aus der Schule entlassen: Dilara Aycicek, Koray Aygün, Ronja Bärmann, Angelika Bausch, Fabio Beilharz, Moritz Brunner, Natalie Cmielova, Anesa Dzindo, Alex Ebner, Ann-Kathrin Hellbach, Nena Jozic, Sali Kurteshi, Talia Öztürk, Helena Reuter und Fanciska Vrljic.