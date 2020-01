von Stefan Heimpel

Förster Alfred Heinzelmann stellte im Gemeinderat die Ergebnisse des vergangenen Jahres vor, die zu einem großen Teil bereits vorliegen. 2019 sei das schwierigste Jahr im Vöhrenbacher Stadtwald gewesen, seit er 2001 in Vöhrenbach seine Arbeit aufgenommen habe. So gab es einen Anfall von 3600 Festmetern Käferholz. Hier haben man alles daran gesetzt, das Holz schnell aufzuarbeiten und zu vermarkten, wozu man im Forst unter anderem auf den Urlaub im August verzichtete. Der Ertrag aus dem Wald mit rund 240 000 Euro liege dabei deutlich unter dem der vergangenen Jahre. Aber viele andere Bereiche im Südschwarzwald hätten noch wesentlich mehr unter dem Käferholz zu leiden gehabt.

Einschlag 2020 verringert

Für 2020 plant Alfred Heinzelmann einen Einschlag von 13 500 Festmetern, 1000 Festmeter weniger als das normale Soll. Bei den aktuell relativ niedrigen Preisen sollte man aber eher zurückhaltend sein. Insgesamt erwartet Alfred Heinzelmann für das neue Jahr bei Einnahmen von 712 000 Euro und Ausgaben von 569 000 Euro noch einen Überschuss von 143 000 Euro. Im Vergleich dazu lagen die Einnahmen 2018 noch bei 450 000 Euro.

Neue Anpflanzungen

Für den Verkauf des Holzes rechnet Alfred Heinzelmann mit etwa 680 000 Euro, in guten Jahren sei es aber schon bis zu einer Million Euro gewesen. Dazu kämen aber wieder viele Ausgaben, von der Holzernte bis zur Pflege der Waldwege, und ganz gezielte neue Anpflanzungen, beispielsweise von Weißtanne und Double Asia. Der Holzpreis liege aktuell bei gutem Holz der Kategorie B im Schnitt bei 73 Euro, für Käferholz erhalte man etwa 50 Euro. Dabei müsse man den Sägewerken gutes Holz anbieten, damit sie dann auch das Käferholz abnehmen.

Käfer-Larven schimmeln

Stadtrat Daniel Weißer (BWV) fragte nach, welche Auswirkungen der milde Winter habe. Heinzelmann erläuterte, dass die Bedingungen für den Wald sehr gut seien. Der Käfer benötige Temperaturen von mindestens 15 Grad, um sich verbreiten zu können. Darüber hinaus sei alles aktuell sehr gut mit Wasser versorgt. Gerade das nasskalte Wetter sei das beste Mittel gegen Käfer-Befall. Häufig würden dann auch die Larven von Schimmel befallen.

Wichtiges Sägewerk

Auf Anfrage von Martin Schneider (CDU) erläuterte Alfred Heinzelmann außerdem, dass das Sägewerk Willmann in Urach in der Region der wichtigste Abnehmer für das Holz von minderer Qualität sei und daher auch für den Vöhrenbacher Wald von Bedeutung. Abschließend ergriff Albert Schwörer (BWV) das Wort und dankte Alfred Heinzelmann im Namen des Gemeinderates für seinen großen Einsatz. Auch aus den vorgelegten Zahlen sei deutlich erkennbar, welch großes Engagement er an den Tag lege, um das Beste für die Vöhrenbacher Stadtkasse herauszuholen. Dazu ergänzte im Rahmen der Haushaltsberatungen Kämmerer Armin Pfriender, dass nach dem vorliegenden Bewirtschaftungsplan die Erträge für die Stadt voraussichtlich deutlich besser ausfallen würden, als er anfangs befürchtet habe.