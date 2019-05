von Stefan Heimpel

Nun ist es weithin sichtbar: Das große Jubiläumsfest der Stadtkapelle Vöhrenbach zum 200. Geburtstag verbunden mit der 775-Jahr-Feier der Stadt Vöhrenbach steht bevor.

Denn auf dem Sportplatz bei der Vöhrenbacher Schule und Festhalle haben die Musiker der Kapelle das große Festzelt aufgebaut. Dabei waren die Musiker stolz, dass alles so zügig voran ging. Die rund 20 Helfer, die mit ihren Arbeiten am Donnerstagabend begonnen hatten, waren daher am Samstagnachmittag schon deutlich früher fertig als geplant.

Noch zehn Tage bis zum Jubiläum

Allerdings wartet in den nächsten zehn Tagen bis zum Jubiläumsfest noch viel weitere Arbeit. Das Festzelt misst etwa 30 mal 50 Meter und fasst etwa 1500 Besucher. Nun geht es an den Innenausbau. Zuerst einmal muss der Holzboden im Zelt verlegt werden, wie der dritte Vorsitzende Robin Heizmann erläuterte.

Dann geht es an die Theken und die Bühne, die Elektrik und vieles mehr. An das große Zelt angebaut ist auch ein Küchenzelt, das ebenfalls eingerichtet werden muss. Hinter dem Festzelt befindet sich noch ein Bar-Zelt. Schließlich wird auch noch ein Sanitärwagen aufgestellt.

Rummelplatz wird aufgebaut

In den nächsten Tagen beginnt dann auch schon der Aufbau des Rummelplatzes auf dem Parkplatz der Schule. Hier finden die Festbesucher verschiedene Angebote vom Karussell bis zu einem großen Autoscooter.

Das Fest beginnt an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, mit dem traditionellen Vatertagshock der Stadtkapelle, der in diesem Jahr im Festzelt stattfindet. Mit dabei sind unter anderem die Symbadische Senfoniker. Und auch ein kurioser Bull-Riding-Contest findet statt. Am Abend schließt sich ein Guggemusik-Treffen an. Im Übrigen, darauf weist die Stadtkapelle ausdrücklich hin, ist der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen des Jubiläums kostenlos. Einzige Ausnahme ist der Samstagabend mit der Partyband Allgäu-Power, für den es Karten im Vorverkauf an den üblichen Stellen gibt.