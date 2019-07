von Markus Reutter

Die Stadt Vöhrenbach bietet bei Bedarf eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder an. Doch der Bedarf hält sich sehr in Grenzen.

So klopfte die Stadtverwaltung das Interesse an einer solchen Ferienbetreuung über eine Fragebogenaktion ab. Von den 80 an Schulen und Kindergärten verteilten Fragebögen seien gerade mal fünf zurückgekommen, informierte Hauptamtsleiterin Angela Klein in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Und nur in einem Fall sei auch der Bedarf für ein solches Angebot bekundet worden.

Gemeinderat sehr erstaunt über geringes Echo

Verwunderung löste das geringe Echo beim Gemeinderat aus. Jürgen Straub (CDU) regte an, bei künftigen Abfragen auch nachzuhaken, was für Angebote sich die Eltern wünschten. Vielleicht gebe es da einen guten Vorschlag, der übernommen werden könnte. Susanne Dorer (CDU) hakte nach, wann denn die Fragebögen verteilt wurden. Schließlich sei auch der Zeitpunkt der Abfrage wichtig, weil die Urlaubsplanung der Eltern häufig schon recht früh beginne.

Schon zum dritten Mal eine geringe Resonanz

Wie Klein anmerkte, sei der Bedarf schon im dritten Jahr in Folge abgefragt worden und habe jeweils nur eine sehr geringe Resonanz erzielt. Die Hauptamtsleiterin legte dar, dass ohne Bedarf auch kein entsprechendes Angebot auf die Beine gestellt werden könne. Unabhängig von dieser Ferienbetreuung gebe es das Sommerferienprogramm und die Kooperation mit der Spielscheune in Unterkirnach.

Fazit: Keine Ferienbetreuung

Da es angesichts des geringen Interesses auch keine Ferienbetreuung für Grundschulkinder in diesem Jahr geben werde, schlug die Stadt vor, den Eltern eine Entschädigung für die gefahrenen Kilometer zu zahlen, wenn sie ihre Kinder in die Spielscheune nach Unterkirnach brächten. Die Stadtverwaltung werde auch in den nächsten Jahren das Interesse nach einer Ferienbetreuung abfragen.