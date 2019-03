von Siegfried Kouba

Die Kommunalwahlen vom 26. Mai werfen ihre Schatten voraus. Am Samstag nominierte die Vöhrenbacher CDU ihre Stadtratskandidaten im „Ochsen“.

29 Mitglieder zählt der Ortsverband. Detlef Schuler begrüßte die zwölf Wahlberechtigten, die gekommen waren. Auch Landtagsabgeordneter Karl Rombach, der als Wahlleiter bestimmt wurde, freute sich über die Kandidatenliste und dankte für die Vorbereitung des Nominierungsabends, der eine Verabschiedung von verdienten Mitgliedern und einen Neuanfang bedeute.

Furtwangen Auf diese Kandidaten setzt die CDU im Oberen Bregtal zur Kreistagswahl Das könnte Sie auch interessieren

Alle Kandidaten seien Persönlichkeiten mit Erfahrung in unterschiedlichen Berufen, denen er viel Motivation wünschte und Unterstützung über seine Büros in Schonach und Stuttgart anbot. Man konnte auf Gunda Kleiser als Schriftführerin zählen und hatte in Tanja Hall und Joachim Bischof Wahlhelfer, ergänzt durch die Urkundspersonen Marlies Heizmann, Rudolf Dilger, Reinhard Pfaff und Jürgen Neininger. Zustimmung erfuhr die elfstellige Liste, und in einer Vorstellungsrunde gaben die Kandidaten ihr Statement ab.