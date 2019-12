von Praxedis Dorer

Im Alter von 91 Jahren verstarb nach kurzer Krankheit der beliebte Musiker Josef Dold.

Die Musik, das Akkordeon und Josef Dold gehörten zusammen. Weit über das Bregtal hinaus sorgte er bei unzähligen Hochzeiten und Festen für gute Stimmung. „Nach dem Krieg habe ich alle Vöhrenbacher Hochzeiten gespielt“, hatte er noch im Oktober am Geburtstag stolz erzählt, lebenslustig und humorvoll, immer positiv gestimmt und das bis zu seinem Tod. Wo der „Dolde Sepp“ aufspielte, war gute Laune gewährleistet, bei keinem Auftritt durfte die „Tante Miezi“ fehlen.

Tragende Säule des Vereins

Josef Dold war die tragende Säule beim Aufbau des Harmonikavereins Vöhrenbach. Unter anderem war er 42 Jahre erster oder zweiter Vorsitzender, sowie 20 Jahre Dirigent des Hauptorchesters. 1963 gründete er die Akkordeonjugendgruppe, die er 28 Jahre lang dirigierte. Ein Jahr später kam die Melodicagruppe hinzu.

Und als ihn die Wälderbuebe Linach für eine kurze Überbrückungsphase als Dirigent holten, sagte er zu. Aus den sechs Wochen wurden 27 Jahre. Bei beiden Vereinen wurde er zum Ehrendirigenten ernannt.

Alleine 197 Jugendliche ausgebildet

Die Jugendausbildung im Harmonikaverein Vöhrenbach lag 31 Jahre lang nur in seiner Hand. In dieser Zeit bildete er 197 Kinder am Akkordeon oder der Melodica aus und das nach einem arbeitsreichen Tag – zuhause in der eigenen Stube in der Krankenhausstraße, wo er 57 Jahre mit seiner Familie wohnte. Kaum verlor er ein böses Wort, wenn ein Schüler nicht geübt hatte, Geduld und Einfühlungsvermögen waren seine Stärke.

Ehrennadel Anerkennung für langes Engagement

Unzählige Medaillen wurden ihm überreicht. Die lange Liste seiner Ehrungen gipfelte 1986 in der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, die ihm der damalige Landrat Rainer Gutknecht ans Revers heftete. Es war ein kleiner Beweis für seinen jahrzehntelangen, selbstlosen Einsatz um die Vereinsarbeit und die Nachwuchsförderung.

Geboren wurde Josef Dold als jüngstes von zehn Kindern in Rohrbach auf dem Schlempen. Nach der Schule begann er 1943 eine Lehre als Werkzeugmacher bei der Firma Heine und blieb dort bis zur Rente. 1950 heiratete er seine Ehefrau Maria, drei Kinder wurden ihnen geschenkt. Zur großen Familie gehören nun auch sieben Enkel- und sieben Urenkel.

Akkordeon gehört bis zum Schluss zum Tagesablauf

Obwohl Josef Dold die letzten elf Jahre in der Morteaustraße im Hause der Tochter wohnte, hielt er seinen Haushalt völlig alleine in Schuss, bastelte Weihnachtspyramiden oder andere Holzarbeiten und verwandelte sogar Akkordeon-Bausätze in spielbare Instrumente. Das Akkordeonspiel gehörte bis zuletzt zu seinem Tagesablauf.

Nun heißt es Abschied nehmen. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung für Josef Dold ist am Montag, 30. Dezember, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof Vöhrenbach.