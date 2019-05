von Hartmut Ketterer

Gelegenheit, sich über Ziele und Schwerpunkte mit den Ortschaftsratskandidaten der Bürgerliste Hammereisenbach zu unterhalten, gab es für die Bevölkerung im Landmarkt Hammereisenbach. Gleichzeitig informierten sich die Kandidaten bei Landmarktbetreiber Andreas Würthner. Einstimmiger Tenor der Kandidaten war, dass man froh sei, den Lebensmittelmarkt im Ort zu haben. Würthner sagte, dass er mit sechs Teilzeitkräften, was dreieinhalb Vollzeitstellen entspreche, die Arbeiten stemme.

Arbeitstag beginnt um 2 Uhr

Für eine Mitarbeiterin fängt der Tag früh an, denn bereits um 2 Uhr wird der Backofen in Betrieb gesetzt, damit bei der Öffnung um 6 Uhr die knusprigen Brezeln im Regal liegen. Andreas Würthner selbst ist so gegen 5 Uhr auf den Füßen. Der Landmarkt, den Würthner seit fast eineinhalb Jahren betreibt, werde gut angenommen. Es seien nicht nur die Einheimischen, die die familiäre Atmosphäre beim Einkaufen schätzten. Auch Bürger aus den Umlandgemeinden, wie Urach, Schollach, Bubenbach und Vöhrenbach sowie Durchreisende kaufen hier ein, freut sich Würthner.

Bürger bleiben bei Kaffee im Gespräch

Zum Treffpunkt hat sich auch die Kaffeeecke im Laden entwickelt. So bleiben nicht nur die Bürger im Gespräch, auch der Landmarkt mache immer wieder auf sich aufmerksam, so der Ladenchef. Verschiedene Angebote trügen dazu bei, wie seit Neuestem Blumen und Gemüsepflanzen sowie frische Salate.