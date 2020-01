von Stefan Heimpel

Ein Dirigenten-Wechsel steht bei der Stadtkapelle Vöhrenbachan. Im Rahmen des Jahreskonzertes 2020 wird Bernd Brugger nach acht Jahren seinen Dirigentenstab an Kuno Mößmer weitergeben.

Das Konzert in der Vöhrenbacher Festhalle beginnt am Samstag 11. Januar, um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Karten im Vorverkauf sind bei der Sparkasse Vöhrenbach und bei den Musikern erhältlich.

2012 die Leitung übernommen

2012 hat Bernd Brugger die Leitung der Stadtkapelle übernommen und in diesen acht Jahren die Kapelle deutlich geprägt. Nun hat er sich entschieden, sein Dirigenten-Amt wieder abzugeben. Zum Abschluss seiner Wirkungszeit gibt es nun eine Auswahl der besten Stücke aus seiner achtjährigen Dirigententätigkeit zu hören. Damit ist auch schon garantiert, dass die Musik an diesem Abend ins Ohr geht und bekannte und beliebte Melodien erklingen.

Verschiedene Höhepunkte werden damit in Erinnerung gerufen. So gibt es eine Folge bekannter Western-Melodien von Ennio Morricone. Dieses Stück hatte Bernd Brugger bei seinem ersten Jahreskonzert 2012 dirigiert.

Anspruchsvolles Wertungsstück

Musikalisch sehr anspruchsvoll, aber auch bei den Musikern beliebt, ist die Suite für Blasorchester „Fiskinatura“, mit der Bernd Brugger 2017 beim offiziellen Wertungsspiel des Blasmusikverbandes in der Oberstufe einen großen Erfolg feierte.

Sein Lieblingsstück, so Bernd Brugger, an diesem Abend ist allerdings der Florentiner Marsch, der in den vergangenen Jahren immer wieder erklang.

Bei den vielen musikalischen Rückblicken hat sich Bernd Brugger aber auch ein ganz neues Stück ausgewählt, dass ihm auch außerordentlich gut gefällt: Eine symphonische Suite über die Filmmusik zu „Gladiator“ von Hans Zimmer. Und schließlich darf bei einem Konzert der Stadtkapelle Vöhrenbach natürlich auch die Bigband-Musik nicht fehlen. Hier gibt es bekannte Melodien von Glenn Miller.

Wieder folgt Kuno Mößmer

Im Rahmen des Konzertes wird auch die offizielle Stabübergabe an den neuen Dirigenten Kuno Mößmer stattfinden. Er ist ein passionierter Musiker, der nach der Zeit als Militärmusiker bei der Bundeswehr in Trossingen Musik studierte und seither verschiedene Blasorchester in der Region leitete, zuletzt 13 Jahre lang das Blasorchester Bad Dürrheim. Gleichzeitig unterrichtet er auch an Jugendmusikschulen.

Kuno Mößmer, hier bei der Sommersinfonie Bad Dürrheim im Jahr 2017, wird Nachfolger von Bernd Brugger. | Bild: Roland Sigwart

Ein kleines Kuriosum dabei ist die Tatsache, dass Bernd Brugger nach zwei Jahren als Dirigent bei der Stadtkapelle Furtwangen 1997 durch Kuno Mößmer, ebenfalls für zwei Jahre, abgelöst wurde. Nun gibt es wieder eine Ablösung von Brugger durch Mößmer.