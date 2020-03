von Hartmut Ketterer

Fast jeder, der durch das Bregtal fährt, hat schon mal einen Blick auf das Tierstein-Kreuz auf Höhe der ehemaligen Fischersäge bei Hammereisenbach geworfen. Mittlerweile verschwindet der Blick auf das Tierstein-Kreuz immer mehr hinter Gebüsch und heranwachsenden Bäumen. Dabei ist das seit 1866 bestehende Eisenkreuz doch stattliche sechs Meter hoch. Zu Beginn stand das Kreuz noch auf der Gemarkung der selbstständigen Gemeinde Bregenbach. Erst im Jahre 1896 schlossen sich Bregenbach und Hammereisenbach zusammen.

Tierstein hieß früher Thürstein

Der Name Tierstein ist ein bekannter und fester Begriff, der bereits auf alten Karten zu finden ist. Auf einer handgezeichneten Karte des fürstlichen Geometers Bourz von Seethaal aus dem Jahre 1791 findet sich der Begriff noch in der Schreibweise Thürstein. Zu bemerken ist hierbei, dass in den Aufzeichnungen nie zwischen einem großen und einem kleinen Thürstein unterschieden wurde. Vermutlich wurde im Laufe der Jahrhunderte daraus der heutig Name Tierstein.

Über einen kleinen Fußweg kommt man zum kleinen Tiersteinfelsen. Erst danach ist die wahre Größe des Tierstein-Kreuzes mit über sechs Metern Höhe zu sehen. | Bild: Hartmut Ketterer

Wolfsgrube in direkter Nachbarschaft

Der Name Tierstein könnte auch daher rühren, dass auf der Karte von 1791 in unmittelbarer Nähe eine Wolfsgrube eingezeichnet ist. Es handelt sich um eine tiefe Grube, die mit Stangen und Reisig abgedeckt war, so dass man Wölfe oder andere Tiere fangen konnte.

Bär und Wolf als Jagdbeute

Dass Tiere in unserer Gegend gefangen wurden, ist auch aus den Notizen des Fürstlich-Fürstenbergischen Archives zu entnehmen. Vermerkt ist unter anderem, dass im Jahr 1565 im Gfäll bei Krumpenbach, Forstbezirk Hammereisenbach, ein 526 Pfund schwerer Bär gefangen wurde. Im Jahr 1805 wurde der letzte Wolf auf der Baar erlegt.

Sage zum Standort des Kreuzes

Zur Frage, warum das Tierstein-Kreuz auf dem Felsvorsprung steht, wird eine Sage erzählt. Diese besagt, dass vor langer Zeit ein Graf von Fürstenberg auf der Flucht war. Um sich vor den Verfolgern zu retten, sprang er mit seinem Pferd von diesem Felsen was er ohne Blessuren überstand. Aus Dankbarkeit hatte seine Mutter hier ein Kreuz errichten lassen. Das der Sprung ohne Verletzung gelang klingt sonderbar, wenn man die Höhe des kleinen Tiersteinfelsens betrachtet.

Fürstin Amalie zu Fürstenberg als Initiatorin

Forscht man bei der Familie Fürstenberg nach, so kommt man auf eine plausiblere Antwort, warum es das Tierstein-Kreuz gibt. Fürstin Amalie zu Fürstenberg, welche aus dem großherzoglichen Haus Baden stammt hatte 1818 Karl Egon II Fürst zu Fürstenberg geheiratet. Das Ehepaar hatte drei Söhne und vier Töchter.

Junger Prinz zieht in den Krieg

Der jüngste Sohn hieß Emil Egon (1825 – 1899). Im Jahre 1866, als es zum Krieg zwischen Österreich und Preußen kam, trat Prinz Emil Egon in die Armee ein. Emil Egon wurde in diesem Krieg nicht verletzt. Eine Woche nach dem Abschluss des Prager Friedens trat der Prinz wieder aus dem Heere aus. Vom österreichischen Kriegsministerium erhielt er ein Schreiben, durch welche ihm im Namen des Kaisers Franz Joseph eine Belobigung für seine Verdienste im Feldzug gegen Preußen ausgesprochen wurden.

Dank für glückliche Heimkehr

So ist anzunehmen, dass seine Mutter aus Dankbarkeit über die glückliche Heimkehr ihres Sohnes das Tierstein-Kreuz im Jahre 1866 errichten ließ.

Erst aus Holz, dann aus Eisen

Ursprünglich war das Kreuz aus Eichenholz und wurde von Zimmermeister Segi aus Allmendshofen gefertigt. Der Maurer Stoffler aus Hammereisenbach erhielt seinerzeit den Auftrag eine Vertiefung in den Felsen für das Fundament zu hauen, sowie einen Fußpfad zum Kreuz anzulegen. Weiter wurden eine Kniebank und eine Sitzbank beim Kreuz eingerichtet. Dies belegt eine Rechnung von Maler Wilhelm Jäckle aus Donaueschingen. Er berechnete, dass er das Kreuz, sowie Knie- und Sitzbank dreimal geölt und gefirnisst habe und dafür acht Gulden bekommen haben soll.

Alte Inschrift ist verschwunden

Am Kreuz gab es ursprünglich noch eine Inschrifttafel, die der Graveur L. Seitz in Augsburg gegossen hatte. Diese Tafel wurde allerdings von Souvenirjägern entwendet und ist heute nicht mehr am Kreuz zu finden. Der Text dieser Tafel ist jedoch hinterlegt. Darauf stand: „Zum ewigen unaussprechlichen Dank gegen unsern allgütigen dreieinigen Gott, Vater Sohn und heiliger Geist, für die gnädige Erhaltung meines innig geliebten Sohnes. Emil Egon Prinz zu Fürstenberg in schwerer Kriegsgefahr im Sommer 1866. Gewidmet von Amalie verwitwete Fürstin zu Fürstenberg, geborene Prinzessin von Baden“. Nicht datiert ist hingegen, wann das Holzkreuz durch ein eisernes Kreuz ersetzt wurde.