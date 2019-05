von SK

Mit zwei Pferdehängern und den eingeflochtenen Pferden Esprit, Summer, Gina und Sina ging es zum Turnier nach Trossingen. Die Mädchen vom Reiterverein Oberes Bregtal hatten sich bestens mit ihrem Reitlehrer Joachim Kurz auf ihre Dressurprüfungen vorbereitet.

Spenden finanzieren Behandlung

Auch das lange Zeit verletzte Schulpferd Summer war am Start. Durch Spendengelder, die bei einem großartigen Weihnachtsreiten eingenommen wurden, konnte bei ihr die Behandlung einer Sehnenverletzung in einer Pferdeklinik finanziert werden. Sogar eine Knochenmarktransplantation wurde vorgenommen. Die Chancen auf eine vollständige Heilung standen sehr schlecht. Nach einjähriger Pause und langwieriger Aufbauphase verbesserte sich langsam ihr Zustand. Täglich wurde sie vom Fahrrad aus am Strick den Bregtalweg auf und ab geführt. Die Wanderer sahen dem Schauspiel ungläubig zu, aber der harte Boden und das fehlende Reitergewicht taten der verletzten Sehne sehr gut.

Dick und rund, aber gesund

Heute erinnert nur noch der dicke Bauch an Summers Krankheit, den sie sich bei der unfreiwilligen Pause angefressen hat. Sie ist nun wieder kerngesund und darf sogar wieder springen.

Traumnote in der Dressur

Ein Meisterstück gelang Laura Hartmann mit der so lange verletzten Summer. Sie gewannen mit einer Traumnote von 8,0 die E-Dressur. Jasmin Kurz erritt sich in der gleichen Prüfung mit Summer Platz Vier. In den verschiedenen Abteilungen des Reiterwettbewerbs siegten Melanie Schwer, Johanna Wagemann sowie Julika Wenning. Hervorragende zweite Plätze gab es für Jasmin Kurz und Jana vor dem Berge.

Team gelingt Glanzleistung

Eine Glanzleistung gelang dem ehrgeizigen Team vom Oberen Bregtal dann beim Mannschaftswettbewerb. Durch genaue Abstände, korrekte Hufschlagfiguren und einen perfekten Sitz gewannen Laura Hartmann, Johanna Wagemann, Jasmin Kurz und Jana vor dem Berge diese wichtige Prüfung mit einer Gesamtnote von 7,5, woran das wieder genesene Schulpferd Summer mit der Wertnote von 7,8 einen großen Anteil hatte.

Goldene Schleifen für alle

In Trossingen gab es nur strahlende Kindergesichter zu sehen. Vor Freude hüpften die Sieger vollbepackt mit ihren Gewinntüten herum. Erstmalig gewann jede Amazone eine goldene Schleife. Neben ausgiebigen Streicheleinheiten und reichlich Karotten bedankten sich anschließend alle Kinder bei ihren Lieblingen, ohne deren Mithilfe ein solcher Erfolg nicht möglich gewesen wäre.