von Hartmut Ketterer

Immer in Bewegung – musikalisch wie auch kameradschaftlich: So lassen sich die Aktivitäten der Bläserjugend Hammereisenbach auf einen Nenner bringen. Das ging aus dem Jahresrückblick bei der Hauptversammlung der Bläserjugend hervor.

Viele abwechslungsreiche Termine

Saskia Willmann, Schriftführerin, rief bei der Hauptversammlung viele Termine in Erinnerung. Dazu gehörten der Ausflug ins Bad „Laguna“, das gemeinsame Pizzaessen, der Jugend-Gaudi-Tag beim Jubiläum der Stadtkapelle Vöhrenbach, die Beteiligung beim Musikerhock, das Grillfest, das Kilwifeuer, der Auftritt der Bläserjugend im Advent, der Glühweinzauber, die Umrahmung der Adventsfeier der Bruderhaus Diakonie und die Beteiligung an der Hammereisenbacher Fasnet.

Wetter-Pech kann die Stimmung nicht trüben

Auch beim Konzert des Jugendblasorchesters in Eisenbach war man dabei, wo mit Mirjam Elsäßer und Simo­n Kleiser zwei einheimische Musiker mitspielen. Allerdings, so bedauerte Saskia Willmann, ließ Petrus bei drei Veranstaltungen im Freien die Bläserjugend im Regen stehen, doch die gute Stimmung der jungen Musiker konnte das nicht trüben.

Fehlerlose Buchungen

Über die Kassenlage erstattete Fabiola Augello Bericht. Dabei ging das Guthaben etwas zurück, was unter anderem auch der Kauf einer Trompete verursachte. Als fehlerlos beurteilten Melina Heini und Yannik Straub die Buchungen.

Gute Kameradschaft

Die gute Kameradschaft hob auch Dirigentin Bianca Willmann bei ihrem Rückblick hervor. Dies übertrug sich auf den Auftritt bei der Adventsfeier der Bruderhaus Diakonie, wo auch das Zusammenspiel mit deren Trommelgruppe bestens ankam. Weiter gefielen der Dirigentin die Umrahmung beim Narrenbaumaufstellen und die Teilnahme beim Preismaskenball sowie das errungene bronzene Leistungsabzeichen von Ariane Schuler. Neue Musiker, die ebenfalls ein Leistungsabzeichen absolvieren wollen, hat Bianca Willmann bereits im Auge.

Harmonie der jungen Musiker

Zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr zeigte sich die Vorsitzende Katharina Mai. Dies konnte Mirjam Elsäßer, die mit Mai an der Spitze der Bläserjugend steht, bestätigen. Mai freute sich über die Harmonie der jungen Musiker, wobei sie das Minigolfspielen in Denzlingen hervorhob und mit einem Dankeschön an alle Helfer abschloss.

Zahlreiche Bläserjugendmitglieder spielen schon im Musikverein mit

Über die Aktivitäten der großen Musiker informierte deren Vorsitzende Manuela Honeck. Unter anderem führte Honeck drei gute Konzerte auf, verwies auf den erfolgreichen Musikerhock und ließ nicht unerwähnt, dass bereits 21 von 29 Bläserjugendmitgliedern beim Musikverein Hammereisenbach mitspielen.

Und das sind die Ergebnisse der Wahlen

Angesichts vieler positiven Berichterstattungen blickte Ortsvorsteher Patrick Hellenschmidt durchweg auf erhobene Hände, die für eine Entlastung stimmten. Das gleiche Bild bestimmte die Neuwahlen. Die beiden Vorsitzenden Katharina Mai und Mirjam Elsäßer und Kassenprüfer Yannik Straub erhielten erneut das Votum der Wahlberechtigten. Neue Schriftführerin für Saskia Willmann wurde Melina Heini und in geheimer Wahl zum Kassenprüfer setzte sich Melissa Steimle gegen Sebastian Neininger und Nadine Elsäßer durch.

Katharina Mai informierte, dass Dominik Nock altershalber aus der Bläserjugend ausscheide und mit Marius King am Schlagzeug ein neues Mitglied eingetreten sei. Bei der Vorstellung des Jahresprogramms freut sich die Bläserjugend auf den nächsten Termin, der zum Trampolinpark an den Feldberg führt.