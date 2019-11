Die Einwohnerversammlung zur heiß diskutierten Zukunft der Vöhrenbacher Schullandschaft steigt am Mittwoch. Am 27. November soll der Gemeinderat endgültig entscheiden.

Die Entscheidung, welches der beiden Vöhrenbacher Schulgebäude schlussendlich saniert wird, soll der Gemeinderat Vöhrenbach voraussichtlich am Mittwoch, 27. November, in öffentlicher Sitzung treffen. Das gab die Stadtverwaltung per E-Mail