von Stefan Heimpel

Einen umfassenden Bericht zur Finanzlage der Stadt Vöhrenbach gab Kämmerer Armin Pfriender in der Gemeinderatssitzung ab. Die Jahresrechnung 2018 und der Zwischenbericht für 2019 fielen positiv aus.

Beide Berichte waren relativ erfreulich, allerdings mit einigen kritischen Anmerkungen für die weitere finanzielle Entwicklung. Die Zahlen des Haushaltsjahres 2018, so Armin Pfriender, stellen sich relativ gut dar. Die finanzielle Situation der Stadt habe sich besser entwickelt als beim Beschluss des Haushaltsplanes erwartet. Spürbar ist dies vor allem an der Zuführung zum Vermögenshaushalt, die im Haushaltsplan mit 725 000 Euro kalkuliert war, tatsächlich dann aber 1,4 Millionen Euro betrug.

Rücklagen in Höhe von 1,6 Millionen

Durch große Investitionen reichte diese Summe allerdings nicht aus, und die Stadt musste aus den Rücklagen noch 519 000 Euro entnehmen. Geplant waren allerdings sogar 906 000 Euro. Die Rücklage lag damit zum Jahreswechsel bei rund 1,6 Millionen Euro und bietet noch ein gewisses finanzielles Polster. Allerdings müsse man berücksichtigen, dass hier auch einzelne Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten, diese Ausgaben also dann in den Folgejahren anfallen. Außerdem sei zu bedenken, so Armin Pfriender, dass sich das gute Ergebnis bei der Gewerbesteuer voraussichtlich im Finanzausgleich 2020 wieder entsprechend negativ bemerkbar mache.

Bei Großprojekten fehlt Übersicht

Rüdiger Hirt (CDU) merkte an, dass man gerade bei größeren Maßnahmen, die häufig über mehrere Jahre liefen, den Überblick über die Ausgaben verliere. Pfriender will daher künftig auch bei solchen Maßnahmen immer wieder einen Überblick über die Gesamtfinanzierung geben.

Außerdem erläuterte Pfriender, dass es auch für den Kämmerer relativ unbefriedigend sei, wenn abgeschlossene Baumaßnahmen teilweise erst im folgenden Jahr abgerechnet werden, beispielsweise weil die Firmen für diese Abrechnungen nicht genügend Kapazitäten haben.

Auch für 2019 sehe die Situation aktuell relativ gut aus. Die Entwicklung im Verwaltungshaushalt verlaufe im Moment noch etwas besser als erwartet. Aber weitere Prognosen seien sehr schwierig aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Bei der Gewerbesteuer rechnet Armin Pfriender voraussichtlich mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr auf die ursprünglich erwartete Summe von 700 000 Euro. Ursache hierfür sind vor allem Rückzahlungen nach entsprechenden Gerichtsurteilen.

Sorgenkind Stadtwald

Kritisch beurteilt der Kämmerer die Situation beim Stadtwald, der bisher regelmäßig bedeutende Einnahmen hervorbrachte. Auch wenn die Käfer-Situation im Vöhrenbacher Wald nicht so bedrohlich sei wie in vielen anderen Regionen und auch schon einiges an Holz verkauft werden konnte, rechnet er für das laufende Jahr sicherheitshalber mit einer „schwarzen Null“.

Im Vermögenshaushalt, also bei den Investitionen, seien verschiedene Ausgaben veranschlagt. Aber aus unterschiedlichen Gründen seien viele davon nicht voll wirksam. Ursache seien unter anderem Verzögerungen bei der Sanierung in der Krankenhausstraße. Vieles werde erst im kommenden Jahr wirksam und belastet den Haushalt 2020.

Außerdem verzichtet die Stadtverwaltung in diesem Jahr auf einen Nachtragshaushalt, im Wesentlichen, weil das neue kommunale Haushaltsrecht zum kommenden Jahr in Vöhrenbach eingeführt wird. Hier sind größere Arbeiten im Kassenwesen notwendig, die die Aufstellung eines solchen Nachtragshaushalts erschweren würden. Der Gemeinderat akzeptierte gleichermaßen die Jahresrechnung 2018 und den aktuellen Bericht für 2019.