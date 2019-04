von Stefan Heimpel

Stark gefordert war die Feuerwehr Vöhrenbach im vergangenen Jahr, wie aus den Berichten bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr, die dieses Mal in Urach stattfand, deutlich wurde. Insgesamt 419 Termine im vergangenen Jahr für die Mannschaft wie auch für die Führungskräfte bedeuteten eine starke Belastung. Der Aufwand für Verwaltung und Organisation steige jährlich an, so Kommandant Ralf Heizmann.

Neuausrichtung zeigt Erfolge

Dabei habe man vor drei Jahren eine Neuausrichtung gestartet und damit den Weg zu einer Feuerwehr mit einer Aufgabenaufteilung in allen vier Abteilungen begangen. Dies habe sich inzwischen schon bestens bewährt. „Mit unserer modernen und zielgerichteten Ausrichtung, einer starken Mannschaft und einem starken Team an meiner Seite sind wir richtungsweisend“, zeigte sich Ralf Heizmann überzeugt.

Gegenseitige Hilfe der Abteilungen

Die Abteilungen seien keine Einzelkämpfer, sondern benötigen sich gegenseitig für einen effektiven Einsatz. Zusammen mit seinem Stellvertreter Oliver Schrenk stellte Kommandant Heizmann dann die verschiedenen Einsätze des vergangenen Jahres vor.

Brände und Einsätze wegen Sturm und Hochwasser

Insgesamt 59 Einsätze gab es, davon einen Großbrand sowie zwei mittlere und vier kleine Brände. 20 Einsätze waren wegen Sturm oder Hochwasser notwendig, 16 Mal wurde technische Hilfe geleistet. Dabei konnten durch die Feuerwehr 83 Personen gerettet und in Sicherheit gebracht werden, wobei der Busunfall auf der Landstraße hier die Zahl stark nach oben trieb.

Großbrand im Ursbach gut gemeistert

Herausragend waren dabei der Großbrand im Ursbach, nach den Worten von Oliver Schrenk eine „heiße Kiste“, die dann aber gemeinsam gut gemeistert wurde. Zusammen mit der Unterstützung aus Furtwangen und Gütenbach waren hier 120 Feuerwehrleute im Einsatz.

70 Kinder aus England nach Busunfall versorgt

Eine Herausforderung war auch der Bus-Unfall mit 70 Kindern aus England an Bord. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte konnten die Kinder dann in die Festhalle gebracht und dort weiterversorgt werden. Dabei konnte hier zur Rettung des eingeklemmten Fahrers ein neuer Rettungssatz zum Einsatz kommen, der erst vier Tage zuvor eingetroffen war.

Ein Bild vom Busunglück im Juni, bei dem die Feuerwehr sehr gefordert war. Unter anderem mussten 70 Kinder aus England in die Festhalle gebracht und betreut werden. | Bild: Marc Eich

Aktivitäten der Jugendfeuerwehr und der Altersmannschaft

Sehr aktiv ist auch die Jugendfeuerwehr, wie Jugendleiter Moritz Winker berichten konnte. Der Feuerwehr-Nachwuchs beteiligte sich an der Aktion saubere Landschaft, half beim Frühlingsfest in Urach und veranstaltete ein Kinderspiel, reinigte das Freibad vor Saisonbeginn und manches mehr. Erfreulich war die Anschaffung von zwei Pavillons mit Unterstützung der Stadt und des Fördervereins Luisenhof. Franz Kienzler berichtete von den Aktivitäten der Altersmannschaft, dazu gehörte eine Wanderung in Urach und ein Ausflug nach Bad Wildbad.

Stolz auf die Vöhrenbacher Wehr

In seinem Grußwort hob Bürgermeister Robert Strumberger hervor, dass man auf die Vöhrenbacher Feuerwehr stolz sein könne. Gerade auch mit Kommandant Ralf Heizmann sei die Zusammenarbeit immer sehr gut. Dabei zeigten Vorfälle wie das Hochwasser im Frühjahr, dass sich die Feuerwehr immer nur bedingt auf solche Ereignisse vorbereiten könne und diese dann sofort beherzt angehen müsse. Auch der Großbrand im Ursbach habe gezeigt, wie einsatzfähig die Feuerwehr sei und sie auch Probleme wie den starken Frost, der eigentlich das Wasser in den Schläuchen gefrieren lassen müsste, bewältigen könne.

Hohe Investitionen geplant

Der sofort beim Bus-Unfall eingesetzte neue Rettungssatz zeige, wie wichtig eine entsprechende Ausrüstung für die Feuerwehr sei. Dazu gehört auch das neue Mannschaftstransportwagen für Urach. Und auch im neuen Jahr sind wieder für das neue Fahrzeug für Langenbach und den Umbau der Langenbacher Feuerwehrgarage rund 340 000 Euro eingeplant. Und dies alles, um die Sicherheit für die Bevölkerung zu garantieren.

Kreisbrandmeister verteilt Lob

Auch Kreisbrandmeister Florian Vetter lobte die Schlagkraft der Vöhrenbacher Feuerwehr, die er sowohl beim Bus-Unfall wie beim Großbrand aus nächster Nähe erleben konnte. Gerade auch vom Rettungsdienst habe es sehr viel Lob für den Einsatz der Feuerwehr bei diesem Unfall mit den vielen Kindern gegeben. Ein Lob galt auch der Jugendfeuerwehr und ihrer Leitung, die hervorragende Arbeit leisten.

