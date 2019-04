von Carmen Hegenauer

Bei der Jahreshauptversammlung der Burgzunft Hammereisenbach gab es keine Veränderungen im Vorstandsteam. Christopher Preisinger als stellvertretender Vorsitzender wurde in seinem Amt wieder gewählt, Jochen Kaltenbach kandidierte erneut als Schriftführer. Ihm zur Seite stehen Rico Dorer und Ramona Heini.

Wirtschaftsbeirat Regina Honeck wurde ebenfalls bestätigt, ebenso Elsbeth Benz als stellvertretende Kassiererin, Saskia Willmann als aktive Narrenvertreterin, Praxedis Dorer als Pressewart und Jonas Burgbacher als aktiver Kassenprüfer.

Vorsitzende lobt gutes Miteinander

Auf ein erfolgreiches und harmonisches Vereinsjahr schaute die Vorsitzende Praxedis Dorer zurück und sprach viele Dankesworte an ihre Mitglieder aus. Vor allem lobte sie das gute Miteinander, das die Grundlage für erfolgreiche Veranstaltungen sei.

Im Jahresbericht, den Rico Dorer vom Schriftführerteam verlas, wurden Erinnerungen an die jüngste Fasnet mit unterhaltsamen Bildern nochmals geweckt. Aber auch unter dem Jahr war die Burgzunft mit ihren 33 aktiven Mitgliedern aktiv. Allen voran der gelungene Feierabendhock mit der offenen Bühne für alle Musiker, die erfolgreichen Theateraufführungen, die Alteisensammlung mit der Feuerwehr und der Ausflug ins Allgäu.

Zuschuss vom Förderverein

Mit einem leichten Minus schloss Kassiererin Carmen Hegenauer ihren Bericht. Das Geld wurde in die Erneuerung und Erweiterung der Narrenbändel investiert, die während der Fasnet die Ortsdurchfahrt schmücken. Große Investitionen stehen nun allerdings im kommenden Jahr an, denn die neue Hallenbühne, die vom Gemeinderat genehmigt wurde, verlangt nach einer neuen Fasnet- und Theaterkulisse. Einen ersten Zuschuss gab es bereits vom Förderverein Luisenhaus, was dankbar erwähnt wurde.

Ortsvorsteher Peter Hummel übernahm die Entlastung des Vorstands. Er bedankte sich für die kulturellen Veranstaltungen das Jahr über. Er freue sich immer, wenn die kleinen Narren an den Umzügen mitlaufen, denn diese sichern die Zukunft der Burgzunft.

Da es seine letzte Jahreshauptversammlung als Ortsvorsteher war, dankte Hummel für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren. Er werde aber auch weiterhin ein offenes Ohr haben.

Mit einem kleinen Ausblick beendete die Vorsitzende die Versammlung. Am 3. und 4. Mai steht die Alteisensammlung in Urach und Hammereisenbach im Kalender, am 28. Juni der Feierabendhock und am 16. und 24. November die Theateraufführungen.