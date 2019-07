von Christa Hajek

Langeweile droht in Vöhrenbach nicht während der Sommerferien. Die Stadtverwaltung hat mithilfe von Vereinen und Sponsoren ein attraktives Programm für Groß und Klein zusammengestellt. Natürlich ist die Linachtalsperre ein beliebtes Ziel, das samt Jugendstil-Kraftwerkshaus besichtigt werden kann. Außerdem ist an vier Freitagen Abseilen an der Staumauer angesagt.

Tennis und Bogenschießen

Bei schönem Wetter lädt die DLRG zum Baden im Stausee ein am 28. Juli und am 4. August. Verschiedene Sportarten können ausprobiert werden im Rahmen des Ferienprogramms. Jeden Freitag im August ist Schnuppertraining beim Tennisclub. Bogenschießen kann in Unterkirnach ausprobiert werden. Am 8. August wird das Biathlonzentrum in Schönwald besichtigt. Am 2. September können Jungen und Mädchen zwischen fünf und 16 Jahren den Ringersport näher kennenlernen. Über die Natur ist eine Menge zu erfahren, so bei den Workshops Natur, Aquaristik, Arten- und Naturschutz oder beim Schnupperfischen am Linacher Stausee.

Reiten in verschiedenen Varianten

Der Umgang mit Tieren ist stets beliebt, das Programm bietet Reiten in verschiedenen Varianten sowie alles Wissenswerte rund um die Kaninchen. Auch Kochen steht im Programm. Am 1. August lernt man beim Profi Klaus Ketterer, Chef im „Ochsen“, das Spätzleschaben. Gerichte aus Weißrussland gibt‘s am 16. August, gekocht wird gemeinsam mit den Gastkindern. Beide Kochaktionen finden in der Josef-Hebting-Schule statt.

Fasnethäs basteln

Die Vöhrenbacher Fasnet ist zwar noch weit weg, aber am 17. August können Kinder im Haus der Heimatgilde schon mal ein Teil für das Häs basteln und dabei eine Menge über die Fasnet erfahren. Die Vöhrenbacher Feuerwehr wird am 20. August besucht, und am 29. August geht es nach Furtwangen zur Polizei.

Anmeldungen nötig

Ein spannender Rundgang durch die Firma Faller in Gütenbach steht am 4. September auf dem Programm. Nach der Besichtigung wird ein Modellbauhäuschen gebastelt. Für viele Unternehmungen ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt. Deshalb sind Anmeldungen erforderlich unter Telefon 07727/501117.