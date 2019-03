von Jürgen Liebau

Seit 20 Jahren sitzt Vöhrenbachs Bürgermeister Robert Strumberger in der CDU-Fraktion im Kreistag, doch bei den nächsten Wahlen will der Politiker nicht mehr antreten. Das bestätigte Strumberger jetzt auf Anfrage dieser Zeitung.

20 Jahre im Kreistag "eine lange Zeit"

Rein persönliche Gründe seien es, die ihn zu dem Schritt bewegten. „Irgendwann einmal endet für jeden die Zeit“, sagt er im Gespräch. 20 Jahre im Kreistag seien eine lange Zeit, auf die er mit Dankbarkeit zurückblicke. Viele Jahre war er Sprecher des Ausschusses Bildung und Soziales.

Oberes Bregtal gewiss weiter gut vertreten

Dass Vöhrenbach im Kreistag nicht ausreichend vertreten werde, darüber macht sich Strumberger keine Sorgen. Mit Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner habe man einen kompetenten Lokalpolitiker, der sich für das Obere Bregtal einsetze und mit einem eventuellen Kreistagssitz der neuen Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Wolber seien es schon zwei Bürgermeister aus dieser Region. Und schließlich sei da auch noch die Landtagsabgeordnete Martina Braun, die für die Grünen im Kreistag sitzt.

2021 steht die nächste Bürgermeisterwahl an

Strumberger wurde 1956 geboren. Der studierte Diplom-Verwaltungswirt schloss sein Studium an der Fachhochschule Kehl ab. Er trat 1997 sein Amt als Nachfolger von Bürgermeister Karl-Heinz Schneider an. Bei der Bürgermeisterwahl 2013 verteidigte Strumberger sein Amt mit 88 Prozent der gültigen Stimmen gegen seinen Herausforderer, den Architekten Michael König, und ging in die dritte Amtszeit. 2021 steht die nächste Wahl an.

Irritationen im April 2018

Im April 2018 kam es zu einigen Irritationen, als ein Kommunalpolitiker verkündete, dass Robert Strumberger 2021 nicht mehr antreten könne, da er zum Zeitpunkt der nächsten Bürgermeister-Wahl das zulässige Alter von 65 Jahren überschritten habe. Allerdings gibt es seit 2015 eine Änderung der Gemeindeordnung, die besagt, dass Personen auch noch mit 67 Jahren zum Bürgermeister gewählt werden können. Auf Anfrage unserer Zeitung ließ Strumberger damals eine Kandidatur offen.

Bevölkerung erwartet immer mehr

Und jetzt? „Ich will mich jetzt auch noch nicht festlegen“, so Strumberger, „es hängt auch davon ab, wie gesund man ist. Das kann man noch nicht vorhersagen.“ Auch sei das Amt eines Bürgermeisters nicht leichter geworden. Es gebe eine Vielzahl neuer Aufgaben und Vorschriften, die es zu beachten gelte. Auch beobachte er eine immer größer werdende Erwartungshaltung der Bevölkerung gegenüber den Kommunen, die Finanzkraft der Kommunen werde dabei aber oft überschätzt.