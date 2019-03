von Stefan Heimpel

„Jugendarbeit lohnt sich“, ist der Vorsitzende der Stadtkapelle Vöhrenbach, Ferdinand Möller, überzeugt. Vor der Hauptversammlung der Stadtkapelle hatte auch die Bläserjugend ihre Generalversammlung und zeigte ihr vielfältiges Engagement auf. Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Jens Mantel und Kassierer Benjamin Dietz in ihren Ämtern bestätigt.

37 Musiker spielen in der Jugendkapelle

Aktuell gehören 48 Musiker der Stadtkapelle unter 27 Jahren zur Bläserjugend. 37 davon spielen in der Jugendkapelle. Dazu kommen noch zwölf Zöglinge in Ausbildung, die zu einem großen Teil von Musikern der Stadt- und Jugendkapelle durchgeführt wird. Die Bläserjugend hatte 2018 elf öffentliche Auftritte und 33 Proben. 23 Musiker der Bläserjugend spielen allerdings sowohl in der Jugendkapelle als auch in der Stadtkapelle, für sie waren es zusammen mit den 99 Antritten bei der Stadtkapelle rund 140 Antritte im vergangenen Jahr, also fast jeden zweiten Tag.

Zahlreiche Aktivitäten

Der Vorsitzende der Bläserjugend, Jens Mantel, berichtete von den verschiedenen Aktivitäten. So unterstützt die Bläserjugend an Fastnacht die Stadtkapelle bei den Auftritten. Entspannung gab es für die jungen Musiker bei einem Ausflug mit Schlittschuhlaufen. Beim Vatertagshock der Stadtkapelle unterstützte die Bläserjugend die Kapelle sowohl mit ihrer Arbeitskraft, als auch mit einem Platzkonzert. Auch beim Stadtfest ist man dabei. Viel Spaß hatten die jungen Musiker beim Spiele-Nachmittag im Festzelt beim Jubiläum der Furtwanger Jugendkapelle.

Jubilartreffen des Blasmusikverbandes als Höhepunkt

Musikalischer Höhepunkt war der Auftritt beim Jubilartreffen des Blasmusikverbandes in der Vöhrenbacher Festhalle. Für das Konzert gab es viel Lob von Verbandspräsident Heinrich Glunz. Auch Dirigent der Bläserjugend, Julian Brugger, lobte seine Musiker für dieses gelungene Konzert.

Dirigent Julian Brugger geht

2018 hätten die Musiker wieder alles gegeben, es sei eine tolle Gruppe. Allerdings seien nun seine Tage bei der Bläserjugend gezählt, so Brugger. Mit dem großen Jubiläum der Stadt- und Jugendkapelle werde er seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen beenden, was ihm nicht leicht falle. Es sei aber positiv, dass man mit Melanie Möller eine talentierte Nachfolgerin in den eigenen Reihen gefunden habe, welche die Arbeit im September fortsetzen werde.

Großes Lob für die Bläserjugend

Bei der Entlastung lobte der Vorsitzende der Stadtkapelle, Ferdinand Möller, den Vorstand der Bläserjugend, die vorbildlich gearbeitet habe. Für das laufende Jahr habe man ein großes Ziel vor Augen, denn die Bläserjugend solle verjüngt in die Zukunft gehen. So werden im Sommer die älteren Musiker Platz machen für junge Nachrücker. Das Hüttenwochenende im September findet bereits mit Melanie Möller als Dirigentin statt.

1. Juni steht ganz im Zeichen der Jugend

Zentrales Thema ist zunächst aber das große Jubiläumsfest für Stadt- und Jugendkapelle. Der Samstag, 1. Juni, steht dabei ganz im Zeichen der Jugend. Hier gibt es einen Umzug mit Jugendkapellen und im Festzelt Konzert-Darbietungen und eine Spieleolympiade. Das Ganze führt die Bläserjugend in eigener Regie durch.