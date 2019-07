Bildhauer Wolfgang Kleiser, Erschaffer und Spender der fünf Meter hohen Holzstele auf dem Rathausplatz, renoviert diese derzeit. Mithilfe eines Rollgerüstes, das ihm die Stadt aufgestellt hat, frischt Wolfgang Kleiser alle farbigen Stellen in mühsamer Kleinstarbeit auf und lackiert anschließend das gesamte Werk neu, um es für die nächsten Jahre wieder wie neu aussehen zu lassen.

Holz wird grau und verwittert

„Diese Arbeit muss mindestens alle vier bis fünf Jahre gemacht werden“, erklärt der Künstler, „sonst verblassen die Farben und das Holz vergraut und verwittert, was dem Kunstwerk sehr schaden würde. Dieses Jahr mache ich es noch selbst, aber ich glaube nicht, dass ich es in vier Jahren noch mal fertig bringe.“ Bürgermeister Robert Strumberger bedankte sich bei dem Bildhauer für seine Arbeit und versprach, auch in Zukunft dafür Sorge zu tragen, dass das Kunstwerk der Stadt noch viele Jahre erhalten bleibt.

Douglasienstamm mit Bildern und Beschriftungen

Wolfgang Kleiser hatte die Stele im Jahr 2015 anlässlich der Eiderneuerung mit der Partnerstadt Morteau geschaffen und der Stadt Vöhrenbach geschenkt. In einen Douglasienstamm wurden dabei, zuerst mit der Motorsäge und dann mit Bilderhauereisen, verschiedene Bilder und Beschriftungen eingehauen und geschnitzt, die alle mit dem Thema Städtepartnerschaft zu tun haben.