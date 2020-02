War es am Vormittag noch recht winterlich und kühl, so zeigte der Nachmittag des Schmutzige Dunnschdigs in strahlendem Sonnenschrein und blauem, fast wolkenlosen Himmel. Die Zuschauer am Straßenrand erwartete ein bunter Umzug, angeführt vom Narrensamen der Sublodere und der Stadtkapelle sowie dem Prinzenpaar Iris und Jonas mit Hofstaat.