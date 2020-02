Bereits zum 158. Mal fand nun in Vöhrenbach der Rosenmontagsumzug statt, also eine lange Tradition. Mehr als 30 Gruppen zogen hier durchs Städtle, wobei sie an der Ehrentribüne beim Rathaus vom Elferrat, darunter auch Bürgermeister Strumberger und Pfarrer Schäuble, genau beobachtet wurden. Hier gab es auch die eine oder andere Aufführung. Die Teilnehmer irrten wieder viele tolle Ideen von der Zauberschule bei Schloss Hogwarts über Eskimos, tote Piraten oder Hippies bis zu einem indischen Markt, auf dem ein lebensgroßer Elefant unterwegs war. Dazu kamen wieder klassische Maskenträger von den Sublodere über die Hammereisenbacher Burgnarren bis zu den Buslochhexen aus Schönenbach. Und auch die Musikvereine durften bei diesem Umzug natürlich nicht fehlen.