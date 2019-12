von Stefan Heimpel

Weihnachtliche Musik der besonderen Art erwartet die Besucher der Pfarrkirche St. Martin am kommenden Samstag, 21. Dezember: um 17 Uhr wird in der Kirche durch den Männerchor Hochfirst aus Titisee Neustadt die Bergweihnacht aufgeführt. Seit nunmehr 32 Jahren führt der Männerchor Hochfirst in der Adventszeit diese auf. Sie ist kein Konzert im üblichen Sinn und aufgrund des Zusammenspiels von Bläser- und Männerstimmen, von Zither- und Orgelspiel, etwas Besonderes und Einmaliges, was auch der Arbeit und dem Einfallsreichtum des musikalischen Leiters Robert Mayr zu verdanken ist.

Über 70 Akteure im Chor

Durch das Mitwirken von Gastsängern wird das Stimmenvolumen des Männerchores Hochfirst fast verdoppelt und insgesamt stehen über 70 Akteure im Chor der Kirche, um im gegenseitigen Wechsel die bekannten und weniger bekannten Melodien aus der Bergwelt und der Weihnachtsliteratur zu präsentieren. Neben Vöhrenbach wurden Konzerte in diesem Jahr bereits in Lenzkirch aufgeführt, am vierten Adventssonntag folgt der Abschluss im Münster in Neustadt.

Lieder aus der Alpenregion

Die Bergweihnacht ist ein Konzert mit Musikstücken und Liedern vorwiegend aus der Alpenregion. Die Gesamtleitung hat einmal mehr Musikdirektor a.D. Robert Mayr inne. Der Männerchor Hochfirst bildet für die Aufführung immer einen Projektchor. Dieses Mal sind es 63 Sänger aus der Region um Titisee Neustadt, die in der Vöhrenbacher Kirche zu Gast sind.

Zum Chor gehören auch wieder Sänger aus Vöhrenbach. Mit dabei sind Manfred Klausmann und Gerhard Zierow, aus Linach Helmut Klausmann sowie als Gastsänger Adalbert Guth. Aber es ist bei weitem nicht nur der Chor, der hier zu hören ist. Dazu eine Zithergruppe, eine Bläsergruppe der Stadtmusik Neustadt, zwei Solisten, eine zusätzliche kleine Gesangsgruppe sowie die Orgel.

81 500 Euro gespendet

Die Bergweihnacht war bereits mehrfach im oberen Bregtal zu Gast. Für den Hochfirst-Chor ist es dabei ein Prinzip, dass der Eintritt zu den Konzerten frei ist. Aber am Ende des Konzerts wird jeweils um Spenden gebeten. Ein Großteil dieser Spenden nach Abzug der Unkosten leiten die Sänger dann an gemeinnützige Zwecke weiter. Insgesamt wurden in den 32 Jahren 81 500 Euro an Spendengelder überwiegend für Projekte in den jeweiligen Pfarreien weiter gegeben, aber auch bedürftige Familien, Brandgeschädigte und Unfallopfer finanziell unterstützt.