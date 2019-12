von Hartmut Ketterer

Mehrere Bauvorhaben in Urach ziehen sich in die Länge, weil die beauftragten Firmen Kapazitätsprobleme haben. Eine Baufirma hat sogar die Tiefbauarbeiten beim Rössle wegen zu hoher Auslastung zurückgegeben, informierte Ortsvorsteher Martin Schneider in der jüngsten Sitzung den Ortschaftsrat.

Stadt muss nach neuer Firma suchen

Wie es aussehe, werden die beiden Buswartehäuschen beim „Rössle“ und Streichenbach in diesem Jahr nicht fertig, erklärte Schneider weiter. Die Holzteile sind teilweise zwar schon gemacht, doch der Firmenrückzug beim Rössle komme erschwerend hinzu. Man müsse deshalb nach einer anderen Firma suchen. Weiter hat eine Baufirma, die beim Kirnerhof das Bankett ausbessern sollte, die Arbeiten abgebrochen. Ein dringenderer, anderer Auftrag war der Grund. Im Ortschaftsrat war man sich deshalb einig, dass zukünftig noch mehr auf termingerechte Ausführung zu achten ist und dies mit ständigem Nachhacken unterstrichen werden soll.

Dauerthema Breitbandversorgung

Dies gilt auch für das Dauerthema Breitbandversorgung. Ortsvorsteher Schneider informierte, dass zwar von Neukirch her das schnelle Internet installiert wird, hierbei jedoch nur das Haus Siedle und die Kalte Herberge profitieren. Was Urach anbelangt, will er versuchen, dass vom Zweckverband eine Informationsveranstaltung im Januar abgehalten wird. Dabei sollen die Bürger auch gleich die Möglichkeit haben, ihre Anschlussbereitschaft zu äußern.

Schneider informierte auch darüber, dass in diesem Jahr alle öffentlichen Spielplätze in Vöhrenbach und den Ortsteilen vom Technischen Überwachungsverein (TÜV) untersucht wurden. Festgestellte Mängel würden behoben. Priorität hat in Urach der Zaun beim Löschweiher am Dorfgemeinschaftshaus. Der Zaun muss auf jeden Fall komplett um den Weiher gezogen und erhöht werden.

Defibrillator im Dorfgemeinschaftshaus

Weiter wies der Ortsvorsteher auf den Defibrillator hin, der inzwischen eingetroffen und in der Eingangstüre des Dorfgemeinschaftshauses montiert wurde. Davor gibt es entsprechende Hinweisschilder.

Zum Thema Friedhofsmauer- und aufgang wusste Schneider, dass die Stadt noch keinen Betrag zwecks Kostenbeteiligung im Haushalt eingestellt hat. Die Reparatur von Mauer und Aufgang muss zwar die Kirche als Eigentümer bezahlen, doch erst wenn diese Kosten feststehen, wird die Stadt Vöhrenbach entscheiden, in welcher Höhe man sich beteiligt.

Radweg in Urach wird ausgelotet

Um gewisse Angelegenheiten effektiver angehen zu können, beschloss der Ortschaftsrat, die dazu nötigen Arbeiten auf mehrere Schultern zu verteilen. So werden Uli Kleiser und Alexander Pahling die Möglichkeiten für einen Radweg durch Urach ausloten. Im Vorfeld hatte der Ortsvorsteher bereits die Landtagsabgeordnete Martina Braun davon in Kenntnis gesetzt. Dem Projekt Breitbandversorgung will sich der Ortsvorsteher verstärkt selber widmen und Andreas Weißer erkundigt sich nach einer Firma für die Tiefbauarbeiten des Rössle-Buswartehäuschens.

Die Gemeinde Eisenbach informierte, dass ein Investor auf dem Höhenrücken am Sommerberg drei Windkraftanlagen bauen will. Urach wird dabei als Anlieger gehört. Ob die Anlagen umgesetzt werden können, wird sich zeigen, wenn alle Planungs- und Genehmigungsverfahren durchlaufen sind.