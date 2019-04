Die Sanierung der Krankenhausstraße gehört mit zu den größten Investitionen derzeit in Vöhrenbach. Die Arbeiten haben begonnen. Die Baustelle wurde bereits Ende März eingerichtet, wobei die Maßnahme in drei Abschnitte untergliedert ist.

Gestartet wurde mit dem Bereich zwischen Abzweig Schützenstraße bis hin zur Hausnummer 12 in der Krankenhausstraße. Fred Heinze, Leiter der Technischen Dienste, geht davon aus, dass diese Strecke in der zweiten Junihälfte beendet werden kann.

Dem schließt sich der zweite Bauabschnitt bis hin zur Einmündung Burgweg an, der noch vor Einbruch des nächsten Winters abgeschlossen werden soll. Heinze hofft, dass das Wetter mitmacht. Im nächsten Jahr folgt der dritte und damit letzte Bauabschnitt, der die Auffahrt zum Friedhof einschließt. Diese Arbeiten würden sich voraussichtlich von Frühjahr bis zur Jahresmitte 2020 hinziehen.

Im Zuge der Sanierung würden nicht nur die Straße, sondern auch die Kanäle erneuert. Das bisherige Mischsystem werde in ein Trennsystem umgewandelt, erklärt Rainer Christ vom Büro BIT Ingenieure. Das bedeute, dass für Schmutz- und Niederschlagswasser künftig getrennte Leitungen zur Verfügung stünden. Dadurch könne der Anteil an Fremdwasser im Schmutzwasser minimiert werden und es müsse letztlich weniger Wasser geklärt werden.

Erneuert würden auch die Wasserleitung und bei Bedarf Hausanschlüsse, ergänzt Heinze. Außerdem würden Lehrrohre fürs Breitband verlegt. Weitere Maßnahmen beträfen die Gehwege, die Straßenbeleuchtung, Parkbereiche und das Setzen einiger Bäume entlang der Straße. So solle die Krankenhausstraße durch die Sanierung auch städtebaulich aufgewertet werden.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es für die Anwohner Einschränkungen geben wird. Der Verkehr soll während der Bauarbeiten über Burgweg und Schleife­straße erfolgen. Parkflächen für Anwohner und Gäste stünden grundsätzlich im Unteranger zur Verfügung. Weitere Parkmöglichkeiten seien am Busbahnhof vorhanden.

Kosten 2,5 Millionen Euro

Die Kosten für die Sanierung der Krankenhausstraße bezifferte Kämmerer Armin Pfriender auf rund 2,5 Millionen Euro. Dies habe die Ausschreibung der Bauarbeiten – Straßenbau-, Wasser- und Abwasserleitungsbau samt privaten Maßnahmen – ergeben. „Dazu kommen noch Planungshonorare und anderes, so dass wir momentan von Kosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro ausgehen." Die Leerrohre für die Breitbandversorgung würden über den Zweckverband abgewickelt. An Zuschüssen seien momentan zugesagt aus dem Landessanierungsprogramm 460 000 Euro, Ausgleichsstockmittel in Höhe von 250 000 Euro und eine Förderung für Abwassermaßnahmen von 317 000 Euro. An der Stadt bleiben so rund 1,5 Millionen Euro hängen. „Wir hoffen auf weitere Mittel, ein Aufstockungsantrag ist gestellt“, so Pfriender. (rtr)