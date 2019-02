von SK

Der Vorverkauf für das Jubiläum der Vöhrenbacher Stadtkapelle beginnt: Für den Höhepunkt des Jubiläumsprogramms, den Auftritt der Partyband Allgäu Power am Samstag 1. Juni, im Vöhrenbacher Festzelt beginnt in dieser Woche beim Kappenabend der offizielle Vorverkauf.

Ob Rock’n’Roll oder Oktoberfesthit, Ska oder Schlager, mit Leidenschaft und ihrem unverkennbaren Sound reißen Allgäu Power musikalische Mauern nieder, so wird von Auftritten der Band berichtet. Die Powerband sorgt für ziemlich viel Bewegung auf der Bühne – und manche Überraschung.

Der Vorverkauf beginnt am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Februar, in der Vöhrenbacher Festhalle beim Kappenabend. Jeweils vor Beginn des Kappenabends und auch in der Pause sind bei der Stadtkapelle die Tickets für diesen Party-Abend erhältlich. Einzeltickets kosten 15 Euro, ein Kombiticket, das zusätzlich noch ein Bier und einen Burger-Bon einschließ, 19 Euro.

Ab kommender Woche können die Tickets auch in folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Sparkasse Vöhrenbach, Sparkasse Hammereisenbach, Reisebüro Bühler Furtwangen, Moosi Café Schonach, Buchhandlung BuchHaltestelle Villingen (Brunnenstraße) und Haushaltswaren Henninger St. Georgen. Ab März wird es zusätzlich auch einen Online-Vorverkauf über die Homepage der Stadtkapelle geben.