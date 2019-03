von Hartmut Ketterer

Tanzende Gruppen in bunten Gewändern waren die Augenweide beim Umzug am Fasnetsonntag in Hammereisenbach. Die "Wolke sieben", die anfangs noch aus den Lautsprechern tönte, musste natürlich Platz machen, denn der Narrenmarsch, den Tobias Winter mit seinen Musikern anstimmte, hatte Vorrang.

Wie gewohnt marschierte die einheimische Kapelle an der Hammereisenbacher Umzugsspitze, die Burgzunftmitglieder mit Burgräten hinterher. Christopher Preisinger begrüßte den Umzug beim Anwesen Bernhard Scherzinger und animierte die Teilnehmer, ihre Tanznummern zu zeigen, darunter waren die Ersatzbank des Musikvereins und Harlekins.

Viel Spaß haben die Zirkusmäuse beim Hammereisenbacher Fasnetsumzug. | Bild: Hartmut Ketterer

Zirkusmäuse durften ebenfalls beim Umzug nicht fehlen. Aus ihrer Räuberhöhle stürmten die Ali-Baba-Fußballer. Die froh gelaunte Tanznummer erhielt, wie auch schon die anderen tanzenden Gruppen, vom umstehenden Publikum viel Applaus.

Burgzunft-Vizevorsitzender Christopher Preisinger dankte allen Akteuren fürs Mitmachen und besonders dem Musikverein, der fast bei allen Terminen Pate steht. Anschließend lud Preisinger zum närrischen Weitermachen im Gasthaus „Hammer“ und der Festhalle ein.