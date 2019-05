von Hartmut Ketterer

Staubig geht es bei den Sanierungsarbeiten an der Ruine Neufürstenberg bei Hammereisenbach zu. Sieht man den Arbeiter mit Helm und Schutzkleidung auf dem Gerüst, kommt einem fast der Gedanke, da ist ein Ritter am Werk. Doch in diesem Fall dient alles der Arbeitssicherheit.

Ohne Schutzkleidung geht es nicht

Die Firma arbeitet im Niederdruckstrahlverfahren und setzt Strahlmittel der Körnung 0,25 bis 1,4 Millimeter ein. Nur so können die schadhaften Verfugungen der Steine gereinigt und poröses Material effektiv entfernt werden. Ohne Schutzkleidung ginge es gar nicht.Erst danach können die Mauersteine und deren Verfugungen mit einer Spezialmischung, einem so genanntem Trasskalkmörtel, ausgebessert werden.

Stabilisierung mit Edelstahlankern

Dass die mächtige Schildmauer dringend sanierungsbedürftig war, wusste man aus den Voruntersuchungen. Diese Erkenntnis wurde nochmals kräftig untermauert. Besonders an der mit Bewuchs behafteten Ostwand kam dies zum Vorschein. Mittlerweile sieht diese Mauerseite fast aus wie Schweizer Käse. In regelmäßigen Abständen wurden 1,5 Meter tiefe Löcher gebohrt. Um das Mauerwerk stabiler und haltbarer zu machen, wurden in die Löcher Edelstahlanker, im Fachjargon spricht man von Vernadelung, eingebaut.

Vöhrenbach Ruinen im neuen Burgenbuch Das könnte Sie auch interessieren

Die Hohl­räume um die Anker und die Hohlräume selbst im ­Mauerwerk, also in der Schildmauer der Hammer-eisenbacher Ruine mit vielen runden Steinen, werden danach ebenfalls mit Trasskalkmörtel verpresst. Wie Geschäftsführer Hansjörg Stepper auf Nachfrage ausführte, ist Trasskalkmörtel derzeit das bevorzugte Baumaterial, das bei der Sanierung historischer und denkmalgeschützter Bauten eingesetzt wird.

Wasser aus fast jedem Bohrloch

Während der Bohrarbeiten staunten die Mitarbeiter der Leonberger Firma Wolfsholz nicht schlecht. Aus fast allen Bohrungen drang Wasser hervor. Das Innere der Schildmauer muss also mehr einem nassem Schwamm geglichen haben. Die Ursache konnte gleich ausgemacht werden: Die Mauerkrone war undicht, und so drang etwa 40 Jahre lang – seit den vergangenen Reparaturarbeiten – Feuchtigkeit von oben ein und konnte nicht entweichen.

Mauerreste werden für die Zukunft gewappnet

Wenn nun alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, das dürfte so im Oktober dieses Jahres sein, sollten die Mauerreste für einige Zeit gegen Umwelteinflüsse gewappnet sein. Auftraggeber der ganzen Sanierungsarbeiten an der Ruine Neufürstenberg ist übrigens das Amt Vermögen und Bau Baden-Württemberg mit Sitz in Rottweil.