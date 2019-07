Sie zählt zu den besten Nachwuchskünstlern Deutschlands: Die 15-jährige Alina Schäffner wurde Bundessiegerin und hat sich beim Kunstwettbewerb „Jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken gegen fast eine halbe Million Teilnehmer aus ganz Deutschland durchgesetzt.

Insgesamt 36 Bundessieger

Allein neun Preisträger stammen aus Baden-Württemberg und zählen zu den 36 Bundessiegern, die nach Meinung der Jury das diesjährige Thema „Musik bewegt“ am besten kreativ umgesetzt haben, teilt der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) weiter mit. Der Preis für die Gewinner: ein einwöchiger Kreativ-Workshop an der Ostsee.

Musik als Inspirationsquelle

„Anything is an Illusion“ nannte Alina Schäffner ihr Bild, mit dem sie in ihrer Altersklasse die Bundesjury überzeugte „Alinas Bild spielt mit dem Thema Illusionen. Dabei nutzt sie die vielfältige Welt der Musik als Inspirationsquelle. Das realistisch gemalte Porträt wird verfremdet und erzeugt dadurch eine sehr merkwürdige, distanzierte Haltung beim Betrachter. Umgeben von farbigen Tier- und Pflanzenmotiven, die vor schwarzem Hintergrund teils als Collage montiert oder gemalt sind, wird die fantastisch anmutende Wirklichkeit übersteigert“, so die Beschreibung der Jury.

Preisverleihung im Europa-Park

Alina hat ihr Bild über die Volksbank Mittlerer Schwarzwald eingereicht. Am Samstag, 29. Juni, bekamen die besten Nachwuchs-Talente aus Baden-Württemberg im Europa-Park in Rust ihre Preise verliehen. Stellvertretend für die Volksbanken und Raiffeisenbanken ehrte der BWGV die Bundessieger sowie die insgesamt 77 Landessieger.

„Die Schüler haben das Thema, “Musik bewegt„ in beeindruckender Weise kreativ umgesetzt. Besonders begeistert sind wir von der außerordentlich hohen Qualität der Werke unserer Bundes- und Landessieger“, wird BWGV-Präsident Roman Glaser zitiert.

50 000 Schüler aus Baden-Württemberg dabei

„Wir sind dankbar, dass insbesondere die Lehrkräfte im Land jedes Jahr gemeinsam mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken so viele Kinder und Jugendliche dazu motivieren, sich mit wichtigen Themen kreativ auseinanderzusetzen.“

„Kreativ, differenziert, kompetent“

Allein in Baden-Württemberg haben sich laut BWGV fast 50 000 Schüler am diesjährigen Wettbewerb „Jugend creativ“ beteiligt. „Die prämierten Arbeiten zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie kreativ, differenziert und kompetent sich die talentierten Nachwuchskünstler aus dem Südwesten mit ihren Werken dem Thema angenommen haben“, so Alexandra Hense vom BWGV.

Zur Belohnung zum Workshop an der Ostsee

Alle Bundessieger dürfen diesen Sommer für eine Woche zur kreativen Bundespreisträgerakademie in die Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg an der Ostsee fahren. Unter fachkundiger Anleitung können sich die jungen Künstler dort in verschiedenen Werkstätten ausprobieren und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Talentschmiede gilt laut BWGV „seit jeher als Höhepunkt des traditionsreichen Wettbewerbs und unterstreicht den Fördergedanken und nachhaltigen Charakter der Initiative“.

Der internationale Kunstwettbewerb „Jugend creativ“ ist nach Angaben des BWGV der weltweit größte Jugendwettbewerb. International hätten sich rund 700 000 Kinder und Jugendliche beteiligt – nahezu 500 000 davon kämen aus Deutschland. Im kommenden Wettbewerb stehe ein Jubiläum an: Am 1. Oktober starte „Jugend creativ“ unter der Schirmherrschaft von Schauspielerin Iris Berben bereits in die 50. Runde. Thema dieses Mal sei: „Glück ist…“.