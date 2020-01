von Stefan Heimpel

Der Vöhrenbacher Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit der Ausschreibung für einen Teilabschnitt der Sanierung für das Gebiet Adolf-Heer-Straße. Vor allem sei die Brücke laut Ingenieur Rainer Christ aus Villingen baufällig und nur bedingt befahrbar. Darüber hinaus sind die oberhalb der Brücke am Kanal gelegenen Stützmauern sanierungsbedürftig.

Flächen in sehr marodem Zustand

Sinnvollerweise wird aber das ganze Gebiet in die Planungen einbezogen, da auch hier die Erschließungsflächen einschließlich des Brunnenvorplatzes in einem sehr maroden Zustand sind. Das Planungsbüro empfiehlt daher neben der dringend notwendigen Brücken-Sanierung den gesamten Umgebungsbereich einschließlich eines maroden Kanals zu sanieren. Aufgrund der hohen Kosten sei aber, so das Büro, eine Aufteilung in drei Bauabschnitte möglich.

Erster Abschnitt 2020 geplant

Im ersten Abschnitt, der nun so auch genehmigt und beauftragt wurde, werden die Brücke und die direkten Anschlussbereiche erneuert sowie die Stützmauern oberhalb der Brücke am Gewerbekanal. Dafür sind rund 75 000 Euro veranschlagt. Die beiden anderen Bereiche, der Kanalbau mit 55 000 Euro und der Straßenbau mit 132 000 Euro, werden noch einmal zurückgestellt. Der erste Bauabschnitt könnte bis Ende 2020 abgeschlossen sein.