von Stefan Heimpel

Beraten wurde im Vöhrenbacher Gemeinderat die Auftragsvergabe für die Erstellung eines Generalentwässerungsplans für Vöhrenbach. Nach 15 Jahren muss dieser Plan im kommenden Jahr wieder neu erstellt und fortgeschrieben werden. Zu Diskussionen führte dabei das vorgelegte Angebot des Freiburger Ingenieurbüros, das bereits vorhandene Daten und Erfassungen verwenden kann und daher in seinem Angebot scheinbar günstiger ist als eine Neubeauftragung.

Der Generalentwässerungsplan stellt das Abwasserkonzept für die ganze Gemarkungsfläche dar und dient als Rahmenvorgabe für die Teilvorhaben. In diesem Plan muss unter anderem nachgewiesen werden, dass die Abwasserbeseitigung den gesetzlichen Anforderungen, also auch den Umweltauflagen, entspricht. Der Plan enthält auch Konzepte für eine weitere Sanierung des bestehenden Abwassersystems. Untersucht werden Auswirkungen für zusätzliche Neubau- und Gewerbegebiete.

Da der Plan und auch das aktuelle Kanalkataster durch die Firma Bit-Ingenieure erstellt wurde, liegen hier viele notwendige Daten bereits vor. Unter anderem wurden wieder neue Daten erhoben für das neue Regenüberlaufbecken bei der Kläranlage Hammereisenbach.

Bei einer Neuaufstellung eines solchen Generalentwässerungsplanes sei mit Kosten von 80 000 bis 100 000 Euro zu rechnen, so die Aussage des Landratsamtes. Bit-Ingenieure hat aber der Stadt für die Fortschreibung des Planes ein Angebot in Höhe von 58 000 Euro unterbreitet. Darin enthalten sind auch die Aktualisierung der Entwässerungsdaten, die bereits erfasst und bezahlt wurden, für rund 8500 Euro. So verbleibt eine Summe von 49 800 Euro.

Gunda Kleiser (CDU) fragte an, ob bei diesen Maßnahmen berücksichtigt werde, dass möglicherweise auch das Abwasser aus Linach in die Kläranlage eingeleitet wird. Hier erläuterte die Verwaltung, dass in den vergangenen Jahren einige neue Kanäle im neuen Baugebiet, in Urach und in Langenbach dazu kamen. Die Kanallänge habe sich hier um etwa 25 Prozent vergrößert. Dies alles werde dann auch berücksichtigt.

Peter Hummel (BWV) kritisierte allerdings die Kosten von rund 50 000 Euro für die Fortschreibung. Dies sei mehr als die Hälfte des Preises für einen neuen Auftrag, obwohl schon entsprechende Daten vorlägen. Nach seiner Einschätzung stimmt hier das Verhältnis nicht. Bürgermeister Strumberger machte allerdings deutlich, dass man mit dem Ingenieurbüro bereits sehr gute Erfahrung gemacht habe und hier eine entsprechende Datengrundlage vorhanden sei.

Auch Susanne Dorer (CDU) schloss sich der Kritik an. Fred Heinze von der Bauverwaltung erläuterte allerdings, dass zwar einige Daten wieder verwendet werden könnten, für viele Bereiche aber auch neue Daten erfasst werden müssten, dies sei mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Daniel Weißer (BWV) fragte nach, ob ein komplett neu erstellter Generalentwässerungsplan nicht vielleicht gegenüber einer Fortschreibung Vorteile habe. Hier sieht die Verwaltung keinen Vorteil.

Schließlich einigte man sich darauf, dass die Stadtverwaltung noch einmal mit dem Ingenieurbüro Kontakt aufnimmt. Ein Vertreter des Ingenieurbüros soll dann dem Gemeinderat erläutern, warum der Kostenansatz von mehr als 50 Prozent für eine Fortschreibung gerechtfertigt ist.