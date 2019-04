von Stefan Heimpel

Vöhrenbach – Wechsel an der Spitze des Tennisclubs Vöhrenbach: Nach zwölf Jahren kandidierte Björn Amann nicht wieder für den Vorsitz. Sein Nachfolger wurde der bisherige Sportwart Gregor Matt. Im Gegenzug übernahm Amann das Amt des Sportwarts. Bei den Teilneuwahlen wurden die übrigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: Schriftführerin Mona King, Jugendleiterin Iris Huber und der Breitensportwart Clemens Saier.

Björn Amann dankte den Mitgliedern, die ihn während der insgesamt rund 20 Jahre Vorstandsarbeit immer tatkräftig unterstützt hätten. Der Höhepunkt für ihn als Vorsitzender sei das 40-jährige Jubiläum 2017 gewesen. Insgesamt habe ihm die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Ein ausdrücklicher Dank der Versammlung galt Ammann. Er sei immer der treibende Motor des Vereins gewesen. Als kleinen Dank überreichte ihm Gregor Matt Gutscheine für den Europapark für die ganze Familie.

Der neue Vorsitzende Gregor Matt betonte, dass ihm der Verein sehr wichtig sei. Er sei eine besondere Gemeinschaft. Hier könnten Jung und Alt gemeinsam Sport treiben. Und nicht zuletzt verfüge der Verein über ein tolles Clubhaus.

In seinem Jahresbericht schilderte Björn Amann, dass das vergangene Jahr wieder etwas ruhiger war als das Jubiläumsjahr 2017. Beteiligt am Ferienprogramm der Stadt Vöhrenbach war der Tennisclub wieder mit vier Terminen. Dieses Schnuppertraining für Kinder war zwar nicht sehr gefragt, doch ein Teilnehmer sei nun in den Verein eingetreten. Ganz wesentlich sei es, dass man die Kooperation mit dem Tennisclub Furtwangen weiter intensiviere. Dies gelte auch für die Nutzung der Tennisplätze. Die Zahl der Mitglieder sei wieder leicht gesunken, vor allem aber gehe die Zahl der Aktiven zurück, die aktuell mit 58 kaum noch stärker sei als die Zahl der passiven Mitglieder.

Erfreulich sei, dass die Jugend weiter konstant bleibe, nicht zuletzt weil Jugendleiterin Iris Huber vieles biete. In Kooperation mit Furtwangen, Pfaffenweiler und St. Georgen wolle man auch versuchen, eine Jugendmannschaft für die Rundenspiele aufzustellen. Im vergangenen Jahr wurde das Schnupper-Angebot des Tennisclubs nicht genutzt, allerdings sind zwei neue Spieler in den Verein eingetreten.

Gregor Matt berichtete als Sportwart über die Erfolge der Mannschaften, die durchweg gute Platzierungen erreicht hätten. Lediglich die Damen mussten absteigen. Allerdings wird in diesem Jahr gemeinsam mit dem Tennisclub Furtwangen die zweite Herrenmannschaft mit den Herren 50 zu einer neuen Mannschaft Herren 40 zusammengelegt. Dieses Team wird seine Heimspiele durchweg in Vöhrenbach absolvieren und auch einen Großteil des Trainings.

Erfolgreich ist die Jugendarbeit des Tennisclubs Vöhrenbach, 15 Jugendliche nehmen regelmäßig am Training teil. Der Vorsitzende des Tennisclubs Furtwangen. Klaus Rapp, zugleich Mitglied im Vöhrenbacher Verein, bot ein zusätzliches Training für den Nachwuchs auf dem Furtwanger Platz an.

Bei der Entlastung des Vorstands lobte Bürgermeister Robert Strumberger die intensive Jugendarbeit und die Beteiligung am Ferienprogramm der Stadt. Diskutiert wurde in der Versammlung eine stärkere Nutzung des Platzes ebenso wie eine Verbesserung bei der Pflege. So soll man wieder ein regelmäßiges gemeinsames Spielen am Dienstag anbieten. Nicht zuletzt konnten noch vier Mitglieder geehrt werden: Für 20 Jahre Mitgliedschaft Marcel Schmidt, für 30 Jahre Mona King und Gregor Matt sowie für 40 Jahre Monika Huber.