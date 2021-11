von Hartmut Ketterer

Zu einem folgenreichen Beschluss des Gemeinderats und Bürgerausschusses kam es vor 100 Jahren, genau am 6. November 1921. An diesem Tag wurde der Bau der Linachtalsperre beschlossen.

In der Vöhrenbacher Festhalle wurde an diesem Tag, nachmittags um 14 Uhr, eine Bürgerversammlung anberaumt. Hierbei ging es darum, wie kann der zunehmende Strombedarf für Industrie, Gewerbe und Bevölkerung gedeckt werden und ob dies in eigener Regie geschehen sollte. Nach vielen vorausgegangenen Recherchen und Gutachten kam man zu dem Ergebnis, dass im Linachtal die besten Voraussetzungen für ein Wasserkraftwerk gegeben sind.

Gutachter erläutert technische Seite des Kraftwerks

Wie aus dem Buch von Wilfried Dold „Die Linachtalsperre“ zu entnehmen ist, war das Interesse der Bevölkerung riesengroß und etwa 500 Personen fanden sich in der Festhalle ein. Bürgermeister Karl Kraut eröffnete die Versammlung und stellte die Gutachter vor. Oberrat Dr. Ing. Th. Rehbock erläuterte die technische Seite eines möglichen Kraftwerkes und Prof. Dr. Paulcke führte aus, dass im Linachtal die besten geologischen Verhältnisse dafür wären. Man ging davon aus, dass durchschnittlich 1,15 Millionen Kilowattstunden jährlich erzeugt werden könnten.

Einen regelmäßigen Bootsbetrieb gab es nach dem Bau der Linachtalsperre, wie diese aus dem Jahre 1927 datierte Postkarte zeigt. Bild: Archiv Ketterer | Bild: Sb

Die namentliche Abstimmung auf dieser Bürgerversammlung zeigte ein eindeutiges Ergebnis. Es gab 39-Ja, eine Nein-Stimme und drei Enthaltungen. Damit war der Bau des Wasserkraftwerkes beschlossen. Danach wurden die Aufträge vergeben.

Am 17. Dezember 1921 vergab der Gemeinderat die Bauarbeiten für die Staumauer, Entlastungsanlage und den Druckstollen an die Firma Dyckerhoff & Widman AG in Karlsruhe. Die Turbinen und elektrischen Anlagen bestellte man bei der Oberbadischen Elektrizitäts- und Maschinenbaugesellschaft in Villingen, und die Mannheimer Firma Bopp und Reuther sollte die Großarmaturen liefern.

Turbinen von der Oberbadischen Elektrizitäts- und Maschinenbaugesellschaft in Villingen

Weitere Verträge und Arbeiten wurden ebenfalls vergeben. Am 1. Januar erfolgte der erste Spatenstich. Doch wegen des Winters, Regen, Frost und Kälte gingen die Arbeiten nur schleppend voran. Das Abstellgleis von der Kohlbrücke war somit erst am 20. Mai 1922 verfügbar. Material und Maschinen für die Baustelle wurden deshalb mit der Bregtalbahn bis nach Hammereisenbach oder Vöhrenbach transportiert.

Heute vor 100 Jahren beschloss der Vöhrenbacher Gemeinderat den Bau der Linachtalsperre. Bild: Jürgen Liebau | Bild: Sb

Mit einem Kettenlastwagen oder Pferde- und Ochsenfuhrwerken brachte man das Material ins Linachtal. Wegen des langen Weges waren nur zwei Transporte pro Tag möglich. Hätte man von Linach aus losfahren können, wären fünf Fahrten möglich gewesen.

Trotz schwieriger Umstände, einsetzender Inflation, Arbeiterreduzierung von 500 auf 150 wegen fehlender finanzieller Mittel und sogar Arbeitseinstellung im Oktober 1923, war es am 16. Dezember 1923 soweit, dass ein schlichtes Lichterfest gefeiert werden konnte. Erstmals wurde Strom, jedoch nur mit dem durchlaufenden Wasser der Linach, erzeugt.

Holzeinschlag für Finanzierung

Dies konnte aber nur dadurch erreicht werden, in dem man immer mehr Stadtwald dafür einschlug. Als die Linachtalsperre schließlich fertig war, waren 110 .000 Festmeter Holz zur Finanzierung gefällt worden. Um sich diese riesige Menge Holz vorstellen zu können, sei ein grober Vergleich erlaubt: Das große Holzlager, das im April des vergangenen Jahres in der Nähe des Fischerhofes bei Hammereisenbach angelegt wurde, umfasste lediglich 12. 000 Festmeter.

Konkurrenzprojekte

Die Linachtalsperre, offiziell Kraftwerk Vöhrenbach genannt, hatte in der Planungsphase durchaus Konkurrenz. Andere Städte und Gemeinden beschäftigten sich ebenfalls mit der Stromgewinnung. Zu dieser Zeit war die Kraftanlage Bräunlingen am Kirnbergsee bereits im Bau. Und die Stadt Villingen hatte noch Größeres vor. Villingen ließ ein Projekt ausarbeiten, das ein Wasserkraftwerk im Krumpendobel bei Hammereisebach, also nur wenige Kilometer von Linach entfernt, vorsah. Das Badische Wasserkraftkataster aus dem Jahre 1931 kalkulierte mit folgenden Zahlen: Die Staumauer im Krumpendobel sollte 47 Meter hoch sein. Man ging von einer jährlichen Stromerzeugung von 7,1 Millionen Kilowattstunden aus. Durch Stollen sollte der Eisenbach, Bubenbach und Schollach zusätzliches Wasser in den Krumpendobel bringen. In die Tat wurde dieses große Wasserkraftwerk jedoch nicht umgesetzt.