von Stefan Heimpel

Für den Bauförderverein bedeutete die Ausstellung jede Menge Arbeit. Bereits am Donnerstag wurde mit den Vorarbeiten begonnen, damit am Freitag die Krippen aufgestellt werden konnten. Bereits am Sonntagabend musste wieder alles abgebaut sein, da am Montag wiederum andere Veranstaltungen im Pfarrzentrum stattfinden.

Vöhrenbach Winterdienst macht der Vöhrenbacher Stadtverwaltung immer mehr Sorgen Das könnte Sie auch interessieren

Oftmals waren es private Kontakte, die zu weiteren Ausstellern führten. Ein Beispiel ist eine Krippe aus Weilersbach, auf die ein Sänger aus Weilersbach beim Herbstkonzert der Concordia auf die Krippenausstellung aufmerksam geworden war. Auch sonst war es immer wieder einmal Verwandtschaft oder Bekanntschaft, die Krippen aus der ganzen Umgebung in die Ausstellung brachten.

Eine alte Krippe, vermutlich aus dem Besitz des Villinger Pfarrers Martin Schäuble. | Bild: Stefan Heimpel

Vorsitzender Hermann Dotter war auf jeden Fall mit dem Besuch sehr zufrieden. Bereits am Samstagnachmittag herrschte reger Betrieb. Auch die Bewirtung im Krone-Saal mit Kaffee und Kuchen war sehr gefragt, aber vor allem nahmen sich die Besucher viel Zeit, die Krippen zu betrachten.

Hauskrippe vom Krippenbauer Josef Schwer mit Figuren aus dem Grödnertal. | Bild: Stefan Heimpel

Allein die Größen waren sehr unterschiedlich. Da gab es eine italienische Weihnachtskrippe mit unzähligen Figuren, Landschaften und Häusern. Andere Krippen waren wieder ganz aufs Wesentliche konzentriert wie eine Krippe mit Figuren aus Tansania.

Von Arnold Kemmerle gebaute Kasten-Krippe mit etwa 100 Jahre alten Figuren. | Bild: Stefan Heimpel

Häufig waren es historische Figuren, die von Liebhabern selbst gebaut wurden – in ganz unterschiedlichen Stilen. Da gab es das Bauernhaus ebenso wie ein orientalisches Gebäude. Auch die Zahl der Figuren schwankte sehr. Manchmal beschränkte sich die Darstellung auf die Heilige Familie und ein paar Hirten. Häufig bereicherten auch die Könige mit ihrem Gefolge das Bild.

Furtwangen Linacher Weihnachtskrippe erstrahlt jetzt in neuem Glanz Das könnte Sie auch interessieren

Laut Hermann Dotter haben sich die Umbauten im Obergeschoss sehr bewährt. Die erste Ausstellung 2015 hatte noch in den alten, ziemlich beengten Räumen stattgefunden.