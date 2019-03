von Stefan Heimpel

Knapp 50 Frauen waren in das Pfarrzentrum Krone in Vöhrenbach gekommen, um hier im Rahmen des Weltgebetstages der Frauen gemeinsam zu beten.Als Thema hatte der Weltgebetstag in diesem Jahr das Land Slowenien. Das hat für Vöhrenbach eine besondere Beziehung, da hier eine ganze Reihe von Slowenen lebt und Vöhrenbach das Zentrum für die katholische Seelsorge für die Slowenen der Region darstellt, die von Mannheim aus betreut werden.

Verschiedene Konfessionen feiern

Gefeiert wird der Weltgebetstag gemeinsam von den verschiedenen Konfessionen. In Vöhrenbach sind dies gemeinsam die evangelische und katholische Gemeinde. Dabei hat in diesem Jahr die evangelische Gemeinde den Abend vorbereitet, durch den Abend führte dann Susanne Dorer. Anhand einer Vorlage des Deutschen Komitees für den Weltgebetstag wurde hier gebetet und gesungen, wobei gerade auch der Alltag der Frauen weltweit und speziell an Beispielen aus Slowenien im Mittelpunkt stand.

Typisch slowenische Dekoration

Vorbereitet worden war dieser Weltgebetstag von den Frauen aus Slowenien. Daher wurden auch zu Beginn dieses Gottesdienstes mitten im Saal verschiedene Dinge zu einem bunten Gesamtbild angeordnet, die dann Slowenien charakterisieren sollten. Die Trauben für den Wein gehören ebenso dazu wie die typischen Klöppel-Spitzen und nicht zuletzt auch die Fahne des Landes. Zu Beginn gab nun auch Slava Danner einen kurzen Überblick über das Land, einem der kleinsten und jüngsten Länder in der Europäischen Union.

Geschichte und Landschaft im Blick

Ein Blick auf die Geschichte gehörte dazu ebenso wie Landschaft und Tourismus. Sie repräsentierte damit auch die Slowenen in und um Vöhrenbach. Denn ihre Eltern waren selbst vor Jahrzehnten als Gastarbeiter nach Vöhrenbach gekommen, sie selbst ist bereits hier geboren.

Erzählungen aus Slowenien

Passend zu den Gebeten wurden auch immer wieder Erzählungen von Frauen aus Slowenien vorgetragen, welche die verschiedenen Probleme der Frauen sowohl in Familie wie in Gesellschaft deutlich machten. Themen waren hier beispielsweise die Einschränkung der Ausbildung für Christen in der damaligen Republik Jugoslawien, ebenso wie der Alkohol in der Familie oder die Arbeitslosigkeit. Während des Gebetstages gab es auch eine Kollekte mit einem sehr positiven Ergebnis, womit dann spezielle Projekte für Frauen unterstützt werden.

Gemütlicher Ausklang

Nach diesem vielseitigen Gottesdienst ging es dann aber auch noch gemütlich weiter. Dabei ist es bei den Weltgebetstagen immer üblich, bei dem anschließenden gemütlichen Beisammensein auch verschiedene Spezialitäten des jeweiligen Landes zu genießen.

Slowenische Küche aus erster Hand

Für den Gebetstag in Vöhrenbach war es dieses Jahr etwas Besonderes, denn hier kam die slowenische Küche aus erster Hand – original von den in und um Vöhrenbach lebenden Slowenen. Der Bogen reichte von der Gemüsesuppe über die speziellen Würste und Salate bis zu Kuchen und auch Wein aus Slowenien. Der Gottesdienst für den Weltgebetstag 2020 wird dann von Frauen aus Zimbabwe vorbereitet.