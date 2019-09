Von ihren Erlebnissen auf dem Appalachian Trail in Amerika berichten Sieglinde und Reinhard Kaltenbach aus Hammereisenbach am Freitag, 18. Oktober, ab 19 Uhr im Gasthaus „Hammer“.

Es war eine besondere Herausforderung, auf die sich Sieglinde und Reinhard Kaltenbach im Jahr 2015 einließen: Sie wollten den Appalachian Trail durchwandern, mit 3500 Kilometer einer der längsten Fernwanderweg der Welt. 167 Tage waren die beiden Schwarzwälder auf Tour, durchquerten 14 Bundesstaaten im Osten der USA und legten genau 3525 Kilometer und vor allem 160 000 Höhenmeter zurück.

Drei Paar Schuhe waren dafür nötig, aber auch jede Menge Durchhaltevermögen und Mut, denn die Wildnis gehörte zum Alltag. Gerne denken die beiden Abenteurer an diese außergewöhnliche Wanderung zurück. In etlichen Vorträgen schilderten sie bereits ihre Erlebnisse. Nun berichten sie auch in ihrem Heimatort, nachdem sie immer wieder auf ihre Reise angesprochen worden sind.

Countrysongs von Arnold Kaltenbach begleiten die spannenden Geschichten. Der Eintritt ist frei.