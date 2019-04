von SK

15 Kinder aus den drei Pfarreien Vöhrenbach, Hammereisenbach und Urach feierten am Weißen Sonntag ihre Erstkommunion in der Pfarrkirche St. Martin. Sie wurden von Pfarrer Martin Schäuble am Pfarrhaus abgeholt und in die Pfarrkirche geleitet. Begleitet wurden die Kinder auf ihrem Zug durch die Stadtkapelle Vöhrenbach.

Der Gottesdienst wurde vom Kosimi-Chor unter der Leitung von Miriam Ketterer und an der Orgel von Isabella Heimpel musikalisch begleitet. Pfarrer Schäuble ging zur Predigt, wie er es stets bei den Familiengottesdiensten macht, direkt zu den Kindern hinab. Er machte deutlich, dass es nicht einfach ist, das Thema Christus als Quelle des Lebens den Kindern zu vermitteln. Denn hier gehe es nicht nur um das Trinkwasser, das zum Leben notwendig ist, sondern um das Wasser des Lebens und das Brot des Lebens, die zuerst mit der Taufe und nun mit der Erstkommunion die Kinder weiterhin begleiten sollen. Dabei spielten die Eltern als wichtige Begleiter eine große Rolle.