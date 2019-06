von Stefan Heimpel

34 Musikvereine mit weit über 1000 Musikern boten am Sonntagnachmittag ein eindrucksvolles Bild: Der Höhepunkt beim Jubiläumsfest der Stadtkapelle Vöhrenbach zu ihrem 200. Geburtstag war der große Festumzug durch die Stadt zum Festzelt, wo die Kapellen für die Gäste aufspielten.

Mit Uhrenträger und historischem Kinderwagen sind die Trachtenträger der Trachtenkapelle Nußbach unterwegs. | Bild: Stefan Heimpel

Angeführt wurde der Umzug vom Geburtstagskind selbst, der Stadtkapelle Vöhrenbach unter der Leitung von Bernd Brugger. Kommentiert wurde der ganze Zug von der Ehrentribüne aus durch den Ehrenvorsitzenden der Stadtkapelle, Karlheinz Fritsch, der gleichermaßen humorvoll wie informativ die Kapellen beschrieb.

Aus Frankreich ist aus der Vöhrenbacher Partnerstadt Morteau die Harmonie de Morteau angereist. | Bild: Stefan Heimpel

Fritsch machte deutlich, dass es für die Musiker der Stadtkapelle eine ganz besondere Herausforderung war, nicht nur ein fünftägiges Fest mit Tausenden von Besuchern zu organisieren, sondern auch noch am Festumzug teilzunehmen. Dabei hatten die Musiker das richtige Wetter bestellt: Sonnenschein und sommerliche Temperaturen.

An zweiter Stelle marschiert die Musikkapelle Wolterdingen als Patenkapelle im Festumzug mit. | Bild: Stefan Heimpel

Für manchen Musiker in seiner Uniform waren diese Temperaturen sicher eine besondere Herausforderung. An zweiter Stelle im Zug marschierte die Musikkapelle aus Wolterdingen, die bei diesem Jubiläum die Aufgabe der Patenkapelle übernommen hatte. An dritter Stelle kamen ganz besondere Gäste aus Frankreich: Aus der Partnerstadt Morteau war gemeinsam mit dem neuen Bürgermeister sowie weiteren Vertretern des Stadtrats der Musikverein Harmonie de Morteau angereist.

Der Dirigent des Musikvereins Frohsinn Rohrbach übernimmt beim Umzug kurzerhand die große Trommel. | Bild: Stefan Heimpel

Dazu kamen viele Kapellen weit über die Grenzen des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar hinaus. Auch die regionalen Vereine waren vertreten wie die Stadtkapelle Furtwangen, der Musikverein Rohrbach, die Musikkapelle Gütenbach oder auch aus den Vöhrenbacher Ortsteilen die Musikvereine aus Hammereisenbach und Urach.

Die Stadtkapelle Furtwangen wird von der Trachtengruppe Furtwangen-Schönwald mit ihren traditionellen Stroh-Zylindern begleitet. | Bild: Stefan Heimpel

Aber auch aus dem Einzugsgebiet Villingen und Donaueschingen war eine ganze Reihe von Kapellen gekommen. Manche Kapelle wurde auch von Trachtengruppen begleitet, was nicht zuletzt für die zahlreichen Zuschauer am Umzugsweg ein beliebtes Fotomotiv war.

Der befreundete Musikzug Battenberg spielt in historischer Marineuniform, einige ihrer Gründer fuhren im Zweiten Weltkrieg zur See. | Bild: Stefan Heimpel

Darüber hinaus waren auch Gäste aus Dürnten Hinwil in der Schweiz angereist oder der Musikverein Hofweier und der Musikverein Ihringen. Eine besondere Beziehung pflegt die Stadtkapelle Vöhrenbach schon seit vielen Jahren mit dem Musikzug im nordhessischen Battenberg, der mit seiner Marine-Uniform ein auffälliges Bild abgab. Fast zwei Stunden dauerte es, bis die letzte der Kapellen im Festzelt angekommen und dort wieder mit Applaus begrüßt worden war.

Am Montag, 3. Juni, geht das Vöhrenbacher Jubiläumsfest weiter mit einem Handwerkervesper, bei dem das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar sowie „Sepples Musikanten“ aufspielen.