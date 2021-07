von Stefan Heimpel

Die Vöhrenbacher Feuerwehr steht hinter ihrem Kommandanten Ralf Heizmann: Einstimmig haben ihn die Einsatzkräfte bei den Wahlen bestätigt. Auch die ­Vöhrenbacher Wehr konnte in diesem Jahr die übliche Hauptversammlung nicht über die Bühne bringen. ­Allerdings standen wie alle fünf Jahre die Wahlen der Kommandanten auf der Tagesordnung, die natürlich auszuführen waren, damit die Feuerwehr weiterhin arbeitsfähig bleibt.

Positive Bilanz

Bei den Wahlen unter Corona-Bedingungen gab es nur geringfügige Änderungen. Gesamtkommandant Ralf Heizmann zog eine positive Bilanz seiner ersten fünf Amtsjahre, die Abteilungen seien sehr gut zusammengewachsen. Die ganze Vöhrenbacher Feuerwehr sei ein großes schlagkräftiges Team. Gleichzeitig war er natürlich zufrieden mit den Traumergebnissen bei dieser Wahl.

Schon beim ersten Mal ein Traumergebnis

Heizmann war jetzt fünf Jahre im Amt. Bei den Kommandanten-Wahlen 2016 hatte der bisherige Kommandant Hansjörg Ketterer nicht die notwendige Mehrheit erhalten. In einer folgenden außerordentlichen Hauptversammlung wurde dann 2016 ­überraschend Ralf Heizmann mit dem Traumergebnis von 100 Prozent Ja-Stimmen zum neuen Gesamtkommandanten der Vöhrenbacher Feuerwehr gewählt.

Er kandidierte dann auch bei den Neuwahlen in diesem Jahr wieder für dieses Amt. Seine Wahl war ebenso wie die seiner Stellvertreter einstimmig, was Ralf Heizmann als großen Vertrauensbeweis wertete. Eine Versammlung war nicht möglich, stattdessen gab es Wahl-Termine in den Gerätehäusern, in denen die Mitglieder der Feuerwehr unter Beachtung der jeweiligen Bestimmungen der Corona-Verordnung ihre Stimme abgeben konnten.