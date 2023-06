Über 15 Jahre hinweg hat der Landkreis dem Jugendamt der Stadt Villingen-Schwenningen rein formell zu viel Kosten für die Kinder- und Jugendhilfe erstattet. Die Überzahlung belief sich über die Jahre auf rund zwölf Millionen Euro. Müsste die Stadt diesen Beitrag jetzt voll umfänglich zurückzahlen, würde dies den städtischen Haushalt sprengen.

Bei einer Überprüfung der Rechtsgrundlage wurde die fehlerhafte Erstattungspraxis aufgedeckt. Damit wurde der Vorgang zu einem Fall für die Juristen. Seit 2020, so berichtete Oberbürgermeister Jürgen Roth und die städtische Justiziarin Karin Feger im Gemeinderat, arbeiten der Landkreis und die Stadt gemeinsam an dessen Aufarbeitung.

Weil der Empfänger der Zuschüsse, das Jugendamt der Stadt, zum 1. Juli in die Trägerschaft des Landkreises überführt wird, ist es der Stadt und dem Kreis gelegen, die Angelegenheit finanziell zu klären, damit das neu fusionierte Jugendamt in Regie des Landkreises ohne diese finanzielle Altlast in die Zukunft starten kann.

Missglückte Regelung des Landes

Um den Sachverhalt zu klären, so berichtete die städtische Juristin Karin Feger, haben Stadt und Landkreis gemeinsam ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Urteil des Gutachters über die Ursache der fehlerhaften Kostenerstattung hatte eine klare Kernaussage: Die gesetzliche Rechtsgrundlage für diese Kostenerstattung sei eine unter juristischen Gesichtspunkten eine missglückte Regelung des Landesgesetzgebers, die hinsichtlich des Erstattungsumfangs als nicht hinreichend angesehen werden kann. Denn die Stadt habe die Leistungen für die Kostenerstattung in vollem Umfang erbracht, doch nach der Rechtslage hätte der Kreis weniger bezahlen müssen.

Moderate Verhandlungen

Stadt und Landkreis, so schilderte es der verantwortliche Amtsleiter der Stadt, Stefan Assfalg, suchten und fand daraufhin ohne jeglichen Streit in moderaten Verhandlungen einen verträglichen Vergleich. Juristen und Verwaltungsfachleute waren gefordert. Jetzt liegt das Ergebnis des Vergleichs vor: Die Rückzahlung der nicht verjährten Kostenerstattungen übernimmt der Landkreis zu zwei Dritteln, die Stadt zu einem Drittel. Damit muss die Stadt nur noch 1,9 Millionen Euro an den Landkreis zurückerstatten.

Hans Kech, Leiter des Amtes für Finanzen und Controlling, ist erleichtert über den gefunden Kompromiss. | Bild: Hahne, Jochen

Sehr erleichtert äußerte sich Stadtkämmerer Hans Kech über diesen Vergleich. Angesichts der ursprünglichen Gesamtsumme der zu viel bezahlen Kostenerstattungen von zwölf Millionen Euro habe er anfänglich schon den ganzen Haushalt der Stadt in Gefahr gesehen.

Am Ende bleiben 1,9 Millionen

Doch Kech gibt jetzt Entwarnung: Die vorgeschlagene Rückzahlung von 1,9 Millionen Euro könne die Stadt ohne neue Schulden aufbringen. Die Mittel seien im Personalbudget vorhanden, da zahlreiche geplante Stellen bei der Stadt nicht besetzt werden konnten.

Die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen lobten die gefundene Lösung unisono als guten Kompromiss. Am Ende stimmte der Gemeinderat bei 33 Ja-Stimmen und einer Enthaltung der Rückerstattung zu.