Hand aufs Herz: Wann waren Sie zuletzt im Kino? Und haben sich auf die Sessel gefläzt? Mit Freunden um Popcorn und Nachos gekabbelt? Schon lange nicht mehr? Dann sind Sie vermutlich nicht die Einzigen.

Es ist ruhig geworden um die Kinos seit Beginn der Pandemie. Gespenstig ruhig. Das Cinebaar in Donaueschingen gibt es schon gar nicht mehr. Die drei Kinos in Villingen-Schwenningen durchaus noch. Doch wie geht es ihnen? Und ist das Publikum eigentlich wieder da?

Blueboxx: Investitionen statt Krise

„Uns geht es deutlich besser als während der strengen Restriktionen“, sagt Julian Müller, Betreiber der Blueboxx am Rande der Villinger Innenstadt. Aber eben auch noch nicht so richtig gut, denn die Zuschauerzahlen lägen deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau.

Julian und Kateryna Müller betreiben das Villinger Blueboxx-Kino. (Dieses Archivbild stammt vom Mai dieses Jahres). | Bild: Göbel, Nathalie

Auch die Umsatzeinbußen der vergangenen zwei Jahre können die Besucherzahlen noch lange nicht ausgleichen, sagt er. Dabei macht Müller einiges, um seine Zuschauer zurückzuholen.

Gerade erst hat er alle Sitze im Kino ausgetauscht, an manchen Stellen sogar sogenannte Relax-Sessel eingebaut. Demnächst: Sollen im Foyer neue Teppichböden gelegt werden.

Keine Angst vor Streamingdiensten

Immerhin: „Wenn große Blockbuster wie Top Gun laufen, merken wir, dass Kino noch zieht“, sagt Müller. Und man spürt seine Leidenschaft. Auf Top Gun angesprochen, sagt der Kinobetreiber: „Du kriegst Gänsehaut, wenn auf einer 14 Meter großen Leinwand ein Düsenjäger über dich hinweg brettert.“

Die Blueboxx am Rande der Villinger Innenstadt. | Bild: Daniela Biehl

Vor Streamingriesen wie Netflix hat Müller deshalb keine Angst. „Das ist einfach nicht das Gleiche.“

Guckloch: Zuschauerzahlen bleiben stabil

Was schon für große Kinos eine Herausforderung ist, trifft die kleinen Lichtspielhäuser wie das Kommunale Kino Guckloch doch viel härter? Oder etwa nicht?

„Wir sind vom Publikum her interessanterweise stabil geblieben“, sagt Kilian Schmidt, Guckloch-Vorsitzender. Die kulturhungrigen Stammgäste seien sofort zurückgekommen. Die spontanen Zuschauer mittlerweile auch.

Kilian Schmidt, Vorsitzender des Kommunales Kinos Guckloch (dieses im Bild links). | Bild: Daniela Biehl

Wirtschaftlich gehe es dem Guckloch gut. Das Kommunale Kino erhält Fördermittel von den Städten VS und Donaueschingen sowie der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und finanziert sich zudem durch Spenden und Eintritt. Was auch geholfen hat: „Wir haben gespart“, sagt Schmidt.

Klingt also alles gut? Nicht ganz. An ehrenamtlichen Helfern mangelt es dem Kino seit der Pandemie – und an jungem Publikum. Dabei hat das Guckloch sogar zwei jugendliche Mitarbeiter. „Aber selbst die schaffen es nicht ihre eigene Altersgruppe heranzuziehen“, sagt Schmidt.

Die nächste Herausforderung

Die Konkurrenz der Streamingdienste – die Schmidt nicht als Konkurrenz sehen will – ist aber auch groß. Vielleicht ist es ja auch bequemer, sich daheim auf der Couch einen Film reinzuziehen? „Ich habe selbst zwei Kinder und die streamen auch meistens“, sagt Schmidt. „Das wird schon eine Herausforderung.“

Cinestar: Minus 35 Prozent gegenüber 2019

Heiko Kimmich (Archivbild aus dem Jahr 2020). | Bild: Cinestar

Das CineStar zieht ein gemischtes Fazit: „Die Besucher kommen langsam zurück“, sagt Heiko Kimmich, Theaterleiter des Cinestars. „Aber wir sind noch nicht wieder bei den Zahlen des letzten Vor-Pandemiejahrs.“ Gegenüber 2019 fahre das Cinestar noch immer ein Minus von 35 Prozent ein.

Dieses Archivbild vom Cinestar stammt aus dem Pandemie-Jahr 2020. | Bild: Cinestar

Kinofest: Bringt es das Publikum zurück?

Große Hoffnungen legen Cinestar und Blueboxx auf das bundesweite Kinofest am 10 und 11. September. Kinotickets gibt es an beiden Tagen verbilligt. Für fünf Euro.

„Personell haben wir uns für das Wochenende extra gut aufgestellt“, sagt Julian Müller von der Blueboxx. Ob das Fest ein richtiges Kino-Fieber entfacht? „Wir hoffen es.“ Immerhin: „Glauben wir an die Zukunft der Kinos.“