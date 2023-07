Der Strohpark wie die Veranstaltung kurz genannt wird, ist seit 1996 das größte Fest auf dem Heuberg und zieht alljährlich zigtausende Besucher aus dem Musterländle an. Glücklicherweise haben die Verantwortlichen vor einigen Monaten zwei neue Festwirte ausfindig gemacht, die die tägliche Bewirtung von 2. September bis Anfang Oktober sicherstellen. Es handelt sich um Simon Bader und Kai Kromer. Beide sind verantwortlich tätig in der Filiale der Metzgerei Becker in Stetten a.k.M.

Schon 2022 war diese Metzgerei an den Wochenenden Essenslieferant, wenn die örtlichen Vereine bewirteten. Dieses Jahr sorgen die neuen Festwirte auch an den Werktagen fürs leibliche Wohl der Gäste. Hinzu kommt an den Wochentagen auch die Verantwortung für die Lieferung und den Ausschank der Getränke. „Wir sind froh, dass wir mit Simon Bader und Kai Kromer zwei leistungsstarke Festwirte gefunden haben“, erklärte der Vorstandssprecher der Pro-Strohpark-GbR, Werner Scheuble, am Mittwochabend gegenüber dieser Zeitung. Treffpunkt war bei der Horenhütte, wo die Vertragsunterzeichnung anlässlich einer Sitzung der Vereinsvertreter der örtlichen Vereine war. Das Programm für den Strohpark sei fast fertig und die beliebten Flyer und Plakate würden in wenigen Tagen in Auftrag gehen, war von Vinzenz Greber zu hören. Der Vorsitzende des Musikvereins Adrian Stier (Telefon 0170 1861238, adrianstier@t-online.de) koordiniert die Strohkunstwerke der erwachsenen Strohbinder, während Wasserschöpfer-Zunftmeisterin Verena Horn (Telefon 0173 8810856, verenahorn89@web.de) für die Figuren der Kinder Ansprechpartnerin ist.

In den nächsten Wochen werden die neuesten Ideen aus Stroh gefertigt. Darüber werden wir berichten. Zumeist gibt es zwischen 20 und 30 schöne Strohfiguren. Der Strohpark wird am Samstag, 2. September um 15 Uhr auf dem Platz neben der Heuberghalle eröffnet. Ein großes Unterhaltungsprogramm mit vielen Kapellen und Sängern wird von Vereinen und von den Festwirten im Strohzelt präsentiert.