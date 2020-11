VS-Villingen vor 4 Stunden

Zwei Monate früher als geplant: Sternenbäck schließt Filiale in Villingen endgültig

Was der SÜDKURIER Ende September angekündigt hatte, ist nun passiert. Die Bäckereikette Sternenbäck hat seinen Standort in der Niederen Straße in Villingen geschlossen. Eigentlich sollte die Filiale erst Ende Dezember dicht gemacht werden.