Die Feuerwehr musste ins Altenheim St. Lioba in Villingen ausrücken. In dem Seniorenzentrum in der Rote Gasse hatte in der Nacht auf Sonntag gegen 2.59 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen konnten die Rettungskräfte feststellen, dass die Bettdecke eines 80-jährigen Heimbewohners zu glimmen begonnen hatte.

Der Mann hatte geraucht. Durch die Rauchentwicklung war die Brandmeldeanlage aktiviert worden. Die Feuerwehr Villingen entlüftete den Hausflur und das betroffene Zimmer. laut der Pressemitteilung kam es zu keinerlei Personen- oder Gebäudeschäden.

Es brennt schon vorher

Für die Feuerwehr war es bereits der zweite Einsatz in der Nacht. Kurz davor, gegen 2.32 Uhr hatten mehrere Anwohner über Notruf mitgeteilt, dass in Villingen, Bereich Bertholdstraße Brandgeruch und offene Flammen festzustellen wären.

Die alarmierten Rettungskräfte fanden dann ein geparktes, brennendes Wohnmobil vor. Laut den Angaben der Polizei war dieses vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand geraten. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung gingen noch zwei Fenster der angrenzenden Wohnhäuser zu Bruch. An dem Fahrzeug selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden.