Modenschau am Latschariplatz, Live Musik in den Straßen, ein reichhaltiges kulinarisches Angebot und jede Menge zu erleben für Alt und Jung – das versprechen die örtlichen Einzelhändler und Gastronomen für den Samstag, 10. September.

„Wir machen das, damit die Menschen sehen, dass unsere Stadt noch lebt, noch liebens- und besuchenswert ist“, betont Einzelhandels-Sprecher Rainer Böck vom Gewerbeverband Oberzentrum.

Die Grundidee für diese Fest hatten die Innenstadthändler und Gastronomen schon 2019, um den Abschluss der 20 Jahre dauernden Sanierung der Villinger Fußgängerzone zu feiern. Doch dann kam Corona und nichts ging mehr.

Das letzte große Stadtfest in Villingen fand im Juli 2016 bei der Veranstaltung „9 am Muenster“ auf dem Villinger Münsterpltz statt.

Doch jetzt soll das Fest nachgeholt werden. Und das passt ja auch sehr gut in den Festreigen zum 50-jährigen Bestehen von Villingen-Schwenningen. Zumal in Villingen schon länger nicht mehr viel gefeiert wurde.

Aus Sicht des Einzelhandelsverbands ist die Großveranstaltung auch ein Dank an alle Händler, die schon durch die Sanierungsmaßnahmen beeinträchtigt waren und dann aufgrund von Corona teilweise schließen mussten und durchgehalten haben. Und zugleich ein an Dank an die Besucher und Kunden, die in schwierigen Zeiten den örtlichen Handel unterstützt haben.

Möglich geworden ist das Fest in erster Linie durch Fördermittel des Landes, das mit seinem „Sofortprogramm Einzelhandel“ derartige Wiederbelebungen des Einzelhandels bezuschusst hat. Das Geld, so berichtete Rainer Böck, wird nun vom GVO verwendet, um dieses „Festiviel“ durchzuführen. Weitere 40 Prozent zur Finanzierung des Stadtfestes hat die Einzelhandelssparte des GVO oben drauf gelegt.

Doch was ist geplant? Ein ganztägiges Straßenfest für die ganze Familie mit Kinderprogramm, Vorführungen, Essen und Trinken in der Fußgängerzone sowie abendlicher Live-Musik in der Färberstraße. „Wir freuen uns, viele Besucher willkommen heißen zu dürfen“, berichtet Rainer Böck. Die letzten Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. Der GVO hofft auf gutes Wetter und viele tausend Besucher.

Von allem viel

Das Motto der Veranstaltung lautet: „Viel sehen, viel hören, viel schmecken und viel erleben.“ Start ist am Samstag, 10. September, um 10 Uhr mit Schnitzeljagd durch die Geschäfte, Hüpfburg, Karussell und Kinderschminken, Uhrenschilder malen, Clownerie und Kasperletheater.

Vorgesehen sind ferner Modenschauen des örtlichen Einzelhandels auf dem Villinger Marktplatz, Infostände, Live Musik, einer langen Tafel sowie regionalen Leckereien. Die Bewirtung übernehmen kleine Vereine und die anliegende Gastronomie. Erstmalig in die Festmeile integriert wird der Bereich Brunnenstraße/Färberstraße, der eigens abgesperrt wird. Es gibt drei Bühnen als Aktionsflächen und abends mit Livemusik: Auf dem Marktplatz, in der Niederen Straße bei Herren-Broghammer und in der Färberstraße beim Geschäft „Sound“.

Abends wird in einigen Lokalitäten in der Innenstadt mit Livemusik und sommerlicher Unterhaltung weitergefeiert. Die Bickenstraße ist abends ebenfalls eine Drehscheibe für Festivitäten. Dafür sorgen Wiebelt Livestyle, das Restaurant Paletti sowie der Gastwirt und Bierbrauer „Hader Karle“ aus Weilersbach, der mit seinem Bierausschank und einer langen kulinarischen Tafel mitmacht.